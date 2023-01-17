Анастасия Иванова: Важно, чтобы переселенцы почувствовали свою нужность

17:26, 17 января 2023, ПАИ

Важно, чтобы переселенцы, которые приехали в Псковскую область с Украины, почувствовали свою нужность, увидели, что здесь у них есть защита, перспективы для развития, для проживания, построения карьеры и создания семьи, сказала руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области.

«Также важно, чтобы их познакомили с нашим городом, культурой, историей и показали возможности региона - окунули в атмосферу жизни в нашей области и пообещали продолжить взаимодействие и общение с ними, оказывая всестороннюю помощь по их адаптации на новой для них территории», - продолжила Анастасия Иванова.

Напомним, что в большом зале правительства Псковской области 11 января российские паспорта получили вынужденные переселенцы из Херсонской области. Главный документ гражданина России им вручил губернатор Михаил Ведерников.