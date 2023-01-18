До +3 градусов ожидается в Пскове 18 января

09:37, 18 января 2023, ПАИ

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается на территории Псковской области 18 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

На дорогах местами сохранится гололедица. Максимальная температура днем и минимальная ночью составит от 0 до +5 градусов. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.

В Пскове температура в течение суток составит от +1 до +3 градусов, в Великих Луках - от +2 до +4 градусов.