Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +3 градусов ожидается в Пскове 18 января

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается на территории Псковской области 18 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

На дорогах местами сохранится гололедица. Максимальная температура днем и минимальная ночью составит от 0 до +5 градусов. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.

В Пскове температура в течение суток составит от +1 до +3 градусов, в Великих Луках - от +2 до +4 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2023

Презентация книг нарколога состоится в Пскове
18 января 2023

До +3 градусов ожидается в Пскове 18 января
18 января 2023

В Пскове могут пройти финалы окружные этапы туристических премий
18 января 2023

Крещенский сочельник отмечается 18 января
17 января 2023

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память защитников города на Неве
17 января 2023

Михаил Ведерников поздравил великолучан с юбилеем освобождения города
17 января 2023

Псковский губернатор подписал распоряжение о подготовке к крещенским купаниям
17 января 2023

Глава Великих Лук обратился в Telegram к жителям города с поздравлением

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...