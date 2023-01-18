Михаил Ведерников - о 80-летии прорыва блокады: Вечная слава героям

10:43, 18 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале рассказал о 80-летии прорыва блокады Ленинграда.

«В этом году 18 января мы отмечаем 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда, - написал глава реиона. - Городу предстояло ещё год находиться в осаде. Однако прорыв блокады значительно улучшил обстановку в Ленинграде, дав возможность доставлять туда продукты и боеприпасы. Вся страна помогала выстоять Ленинграду, в том числе и жители нашей Псковской области».

Михаил Ведерников подчеркнул, что «подвиг ленинградцев и жителей страны в годы Великой Отечественной войны – навсегда в нашей истории, нашей памяти и наших сердцах».

«Вечная слава героям!» - заключил губернатор.