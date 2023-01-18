Отделения Сбербанка откроются в Крыму

12:22, 18 января 2023, ПАИ

Сбербанк начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, а первые офисы банка на территории полуострова откроются в первом полугодии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии», - сообщили в банке.

В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка, добавили в пресс-службе.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Крупнейший банк России работал на территории полуострова в украинский период через свою «дочку». Однако в 2014 году Сбербанк свернул все операции из-за санкций США и Европы в отношении страны. В 2017 году глава банка Герман Греф заявил, что открытие офиса в Крыму – «это вопрос всей финансовой системы страны», а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.

После признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции против России начали вводиться санкции, в том числе под них попали крупнейшие российские банки и компании. На этом фоне президент России Владимир Путин призвал их заходить в Крым. Первым из банков вышел на полуостров Промсвязьбанк, начав там работу весной прошлого года.