Причину появления ржавчины на новых перилах Троицкого моста назвал инженер

17:56, 18 января 2023, ПАИ

Почему на Троицком мосту ржавеют новые чугунные перила, объяснил главный инженер ООО «Строительная компания «Балтийский берег», представитель подрядчика реконструкции Троицкого моста в Пскове Николай Даляев в рамках программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Работы до конца не закончены. Ограждения действительно поставлены, чтобы просто пустить движение пешеходов, перед открытием моста движение пешеходов будет переноситься с одной стороны на другую, будут устраняться все недоделки», - рассказал Николай Даляев.

Он отметил, что перед официальным открытием моста при завершении работ строители оборудуют пешеходную часть - сделают гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, устранят все недоделки по ограждению. «Потому что, действительно, там не всё покрасили, просто мы хотели пустить пешеходов, первоначальная задача была больше в этом», - прокомментировал гость студии.

«После демонтажа старого чугунного ограждения была произведена его дефектовка. Мы выяснили, какое ограждение можно повторно использовать, а какое уже, к сожалению, нельзя. Естественно, то, которое можно - его приходилось реставрировать, какие-то элементы утеряны, их надо было доваривать специальными электродами по чугуну. А самые, наверное, красивые и единые секции были отправлены на завод на Урал для того, чтобы из них изготовили формы и по этим формам отлили недостающие элементы ограждения», - пояснил представитель подрядчика.

Он также добавил, что новые чугунные ограждения идентичны предыдущим, потому что отливались в формах, сделанных по старому образцу.

Ранее сообщалось, что ограждения на Троицком мосту отреставрируют. Напомним, технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове состоялся 28 декабря. Также Борис Елкин назвал дату завершения реновации Троицкого моста.