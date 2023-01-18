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Причину появления ржавчины на новых перилах Троицкого моста назвал инженер

Почему на Троицком мосту ржавеют новые чугунные перила, объяснил главный инженер ООО «Строительная компания «Балтийский берег», представитель подрядчика реконструкции Троицкого моста в Пскове Николай Даляев в рамках программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Работы до конца не закончены. Ограждения действительно поставлены, чтобы просто пустить движение пешеходов, перед открытием моста движение пешеходов будет переноситься с одной стороны на другую, будут устраняться все недоделки», - рассказал Николай Даляев.

Он отметил, что перед официальным открытием моста при завершении работ строители оборудуют пешеходную часть - сделают гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, устранят все недоделки по ограждению. «Потому что, действительно, там не всё покрасили, просто мы хотели пустить пешеходов, первоначальная задача была больше в этом», - прокомментировал гость студии.

Фото: Арсения Тимашова

«После демонтажа старого чугунного ограждения была произведена его дефектовка. Мы выяснили, какое ограждение можно повторно использовать, а какое уже, к сожалению, нельзя. Естественно, то, которое можно - его приходилось реставрировать, какие-то элементы утеряны, их надо было доваривать специальными электродами по чугуну. А самые, наверное, красивые и единые секции были отправлены на завод на Урал для того, чтобы из них изготовили формы и по этим формам отлили недостающие элементы ограждения», - пояснил представитель подрядчика.

Он также добавил, что новые чугунные ограждения идентичны предыдущим, потому что отливались в формах, сделанных по старому образцу.

Ранее сообщалось, что ограждения на Троицком мосту отреставрируют. Напомним, технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове состоялся 28 декабря. Также Борис Елкин назвал дату завершения реновации Троицкого моста.

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