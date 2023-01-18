Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

В Платишинском доме культуры оживают псковские сказки

Псковские сказки можно будет даже потрогать. Фото: «Заря»

В сельском клубе деревни Платишино Красногородского района ставят псковские сказки, сообщает корреспондент газеты «Заря». 

На базе Платишинского сельского клуба уже в этом году открывается любительское объединение «Мир псковских сказок», цель которого — популяризация псковских сказок для детей и взрослых в форме интерактивного рассказа с кукольными героями. Газета «Заря» первой узнала об этих планах от специалиста Платишинского СК Надежды Ивановой.

«Нам очень понравилась идея Театрально-концертной дирекции города Пскова. Мы убедились, что псковские сказки на слух детям воспринимать сложно, а мини-спектакль сможет донести смысл и красочность восприятия сказки. Да и взрослым она будет не менее интересна», — призналась Надежда Ивановна.

На сегодняшний день над изготовлением эскизов образов героев сказки «Три копейки» уже работает мастер по интерактивной кукле, готовится сценарий, разрабатываются костюмы кукол, продумывается музыкальное сопровождение.

Дети, посмотрев сказку, смогут поближе познакомиться с героями, подержать их в руках, сфотографироваться с ними.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2023

В Платишинском доме культуры оживают псковские сказки
18 января 2023

IT-аналитик заявил, что люди будут пользоваться YouTube даже при его блокировке
16 января 2023

Как пройдёт очередной конкурс «Сытый студент»
15 января 2023

Великолучан призывают принять участие во флешмобе
15 января 2023

В музее-заповеднике «Изборск» работает выставка русского искусства

14 января 2023

Новогодний квиз прошёл в Печорах
14 января 2023

Рождественский фестиваль состоялся в Гдове
13 января 2023

14 января вход на территорию Псковского кремля будет закрыт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...