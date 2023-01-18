В Платишинском доме культуры оживают псковские сказки

23:17, 18 января 2023, ПАИ

В сельском клубе деревни Платишино Красногородского района ставят псковские сказки, сообщает корреспондент газеты «Заря».

На базе Платишинского сельского клуба уже в этом году открывается любительское объединение «Мир псковских сказок», цель которого — популяризация псковских сказок для детей и взрослых в форме интерактивного рассказа с кукольными героями. Газета «Заря» первой узнала об этих планах от специалиста Платишинского СК Надежды Ивановой.

«Нам очень понравилась идея Театрально-концертной дирекции города Пскова. Мы убедились, что псковские сказки на слух детям воспринимать сложно, а мини-спектакль сможет донести смысл и красочность восприятия сказки. Да и взрослым она будет не менее интересна», — призналась Надежда Ивановна.

На сегодняшний день над изготовлением эскизов образов героев сказки «Три копейки» уже работает мастер по интерактивной кукле, готовится сценарий, разрабатываются костюмы кукол, продумывается музыкальное сопровождение.

Дети, посмотрев сказку, смогут поближе познакомиться с героями, подержать их в руках, сфотографироваться с ними.