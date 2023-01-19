Стоимость летних туров в Турцию для россиян выросла почти на 30%

07:27, 19 января 2023, ПАИ

Летний отдых в Турции для россиян в 2023 году подорожал практически на треть (30%) по сравнению с показателем 2022 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Контрактные цены на летнюю Турцию в этом году выше примерно на 30%, чем в прошлом, но у туристов пока есть возможность сэкономить, купив тур по раннему бронированию со скидками в 40-60% и фактически в беспроцентную рассрочку», — отметили в публикации.

По данным ассоциации, больше всего, то есть на 40%, подорожали туры на проживание в пятизвездочных популярных гостиницах.

В АТОР добавили, что до конца января можно купить туры в Турцию с вылетом в июне в трехзвездочные отели, где будет опция «все включено», по акции раннего бронирования в среднем за 47 тыс. руб. на человека. Уже в четырехзвездочные отели ценник поднимается до 58 тыс. руб. с человека. А вот за туры с проживанием в пятизвездочных отелях придется отдать от 52 до 98 тыс. руб. Эти цены являются минимальными.