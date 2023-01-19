В финучреждении Пскова нашли фальшивые деньги

13:23, 19 января 2023, ПАИ

Три пятитысячные купюры изъяли полицейские в одном из финансовых учреждений Пскова 18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02», - заключили в ведомстве.