Рассчитать стоимость патента помогут псковичам на вебинаре

15:08, 19 января 2023, ПАИ

Обучающий онлайн-вебинар «Применение патентной системы налогообложения в 2023 году. Электронный сервис на сайте ФНС России – «Налоговый калькулятор» – «Расчет стоимости патента» проведёт Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области 20 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В качестве докладчика выступит заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС России по Псковской области Ольга Павлова.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие начнется в 11:00.