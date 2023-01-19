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Экономика

Рассчитать стоимость патента помогут псковичам на вебинаре

Обучающий онлайн-вебинар «Применение патентной системы налогообложения в 2023 году. Электронный сервис на сайте ФНС России – «Налоговый калькулятор» – «Расчет стоимости патента» проведёт Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области 20 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В качестве докладчика выступит заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС России по Псковской области Ольга Павлова.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.  Мероприятие начнется в 11:00.

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