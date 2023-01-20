Более 300 квартир со скидкой на ипотеку Сбера могут забронировать псковичи

14:28, 19 января 2023, ПАИ

На сервисе Домклик от Сбербанка можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать и получить скидку при онлайн-бронировании 0,3% на ставку по ипотеке Сбера. Предложение распространяется более чем на 300 квартир, расположенных в пяти жилых комплексах Пскова и Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

К акции уже подключились компании-застройщики ООО СЗ «Вертикаль», ГК «Луг» (ЖК «Сиреневый парк» и «Заречье Park»), ООО СЗ «Тетра» (ЖК «Завеличенский бульвар») и АО СЗ «Псковжилстрой» (ЖК «Завеличенская 24», ЖК «Балтийская жемчужина»).

ДомКлик – это сервис, который позволяет найти, приобрести, продать или арендовать недвижимость. При этом покупатель может получить полное сопровождение сделки – от онлайн-одобрения ипотеки и проверки объекта недвижимости до подписания договора купли-продажи.

В большинстве случаев клиенту достаточно одного визита в офис банка для подписания документов. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, в том числе и в Псковской области, которые можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

Чтобы забронировать квартиру, нужно выбрать ее на Домклик и нажать «Забронировать». Уже после бронирования с клиентом свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки. А если нужна помощь в подборе квартиры в новостройке, можно оставить заявку. Консультации, подбор квартир в новостройке, а также помощь в оформлении сделки на Домклик – все это бесплатные услуги.

«Сейчас в Псковской области можно забронировать более 300 квартир в пяти жилых комплексах со скидкой на ипотеку от Сбербанка. Процесс выбора жилья и проведения сделки облегчают полезные сервисы Домклик. Ресурс работает и с застройщиками, и с риелторами, и с гражданами. Можно воспользоваться сервисом подбора новостроек. Для этого просто оставьте заявку на сайте сервиса. Независимые эксперты помогут определиться с подходящим вам вариантом по цене, расположению, образу жизни», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.