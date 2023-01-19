Афишу ко Дню студента опубликовал ПсковГУ

19:20, 19 января 2023, ПАИ

Псковский государственный университет опубликовал список мероприятий ко Дню студента, участие в которых могут принять все желающие. Обратите внимание, что на некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

Праздничная афиша на 25 января:

10:30–11:30 — молебен в Троицком соборе (Псковский кремль).

13:30–15:00 — мастер-класс по развитию soft skills от центра компетенций, карьеры и трудоустройства (пл. Ленина, д. 2, ауд. 210).

13:30–15:00 — спортивно-дискуссионная площадка (пл. Ленина, д. 2, ауд. 213).

13:30–15:00 — квест-площадка студенческих отрядов (пл. Ленина, д. 2, ауд. 304).

13:30–15:00 — мастер-класс волонтёрского центра ПсковГУ (пл. Ленина, д. 2, ауд. 214).

13:30–15:00 — открытое заседание штаба отряда Юнармии ПсковГУ (пл. Ленина, д. 2, ауд. 205).

13:30–15:00 — научный студенческий экскурсионный маршрут (пл. Ленина, д. 2).

14:00–15:30 — кулинарный батл (пл. Ленина, д. 2, столовая).

14:50–15:30 — расширенное заседания совета ректоров Псковской области (пл. Ленина, д. 2, зал учёного совета).

15:40–16:40 — концерт рок-группы студентов и преподавателей «Отцы и дети» (пл. Ленина, д. 2, актовый зал).

18:00 — «Музыка нас связала», музыкальная-интерактивная игра (пл. Ленина, д. 2, актовый зал).

Регистрация на мероприятие: forms.yandex.ru/u/63c7e065068ff0483a4b57f5.

21:30–00:00 — «Спортивная студенческая ночь» (сбор у Ледового дворца):

– 22:30 — выход на лёд,

– 22:45–23:30 — мастер-класс по фигурному катанию.

Регистрация на мероприятие.

А также онлайн-квест «Марафон студента». Пустые бланки чек-листов можно будет получить заранее в профкоме студентов (ул. Л. Толстого, д. 4, корп. 2, каб. 102) и в УМП (пл. Ленина, д. 2, каб. 118) с 23 января в рабочее время или распечатать самостоятельно.

26 января

18:00 — караоке-вечеринка «Поём с РСО». Подробности здесь.