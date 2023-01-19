В Пскове пройдёт очередной литературный проект «Букбар»

21:41, 19 января 2023, ПАИ

29 января в псковском креативном пространстве «Лофт» пройдёт литературный проект «Букбар», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этот раз барная стойка объединит двух литературных ценителей — читающего музыканта, бас-гитариста группы «Аффинаж» Сергея Шиляева, а также поэтессу, актрису и блогера Диану Константинову. По сложившейся традиции книжные гурманы замиксуют лучшие «коктейли» из своего волшебного списка, поговорят с вами по душам и поделятся литературными рецептами.

В меню обещают следующие книги:

– Сергей Довлатов, «Заповедник»;

– Дарья Бобылёва, «Вьюрки»;

– Виктор Пелевин, «Generation «П»;

– Яна Вагнер, «Вонгозеро»;

– Павел Крусанов, «Укус ангела»;

– Феликс Сандалов, «Формейшен. История одной сцены»;

– Андрей Волос, «Хуррамабад»;

– Сергей Тюрин, «Забавы простолюдина»;

– Игорь Малышев, «Номах»;

– Алексей Иванов, «Пищеблок».

«Если этого вам мало, то всем желающим наши официанты предложат также сезонное меню из несколько десятков позиций и угостят вкусным кофе. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Работаем до последнего посетителя», — сообщают организаторы.