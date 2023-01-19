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В Пскове пройдёт очередной литературный проект «Букбар»

В Пскове пройдёт очередной литературный проект «Букбар». Фото: «Лофт»

29 января в псковском креативном пространстве «Лофт» пройдёт литературный проект «Букбар», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этот раз барная стойка объединит двух литературных ценителей — читающего музыканта, бас-гитариста группы «Аффинаж» Сергея Шиляева, а также поэтессу, актрису и блогера Диану Константинову. По сложившейся традиции книжные гурманы замиксуют лучшие «коктейли» из своего волшебного списка, поговорят с вами по душам и поделятся литературными рецептами.

В меню обещают следующие книги:
– Сергей Довлатов, «Заповедник»;
– Дарья Бобылёва, «Вьюрки»;
– Виктор Пелевин, «Generation «П»;
– Яна Вагнер, «Вонгозеро»;
– Павел Крусанов, «Укус ангела»;
– Феликс Сандалов, «Формейшен. История одной сцены»;
– Андрей Волос, «Хуррамабад»;
– Сергей Тюрин, «Забавы простолюдина»;
– Игорь Малышев, «Номах»;
– Алексей Иванов, «Пищеблок».

«Если этого вам мало, то всем желающим наши официанты предложат также сезонное меню из несколько десятков позиций и угостят вкусным кофе. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Работаем до последнего посетителя», — сообщают организаторы.

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