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Экономика

Сбер признан самым сильным финансовым брендом в мире

Фото Сбербанка

Сбер вновь признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России. Также он вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты, заняв 163-е место в престижном рейтинге Brand Finance Global 500 по итогам 2022 года, сообщили в пресс-службе банка.

Сбер сохранил своё положение в высшей лиге по такому показателю, как сила бренда, и находится на 16-й позиции в мире и на 1-й — в России.

Как показал отчёт Brand Finance, даже в текущей ситуации российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты, совершенствует свои продукты и сервисы и сохраняет доверие клиентов, что позволяет ему оставаться в топе самых ценных мировых брендов.

Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

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