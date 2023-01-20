В Пскове устанавливается личность мужчины, найденного мертвым у кладбища

10:56, 20 января 2023, ПАИ

Псковские полицейские устанавливают личность мужчины, найденного мертвым без признаков насильственной смерти 15 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Тело мужчины обнаружили в районе кладбища Орлецы-1.

Мужчине на вид 60-65 лет, высокого роста, плотного телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко стриженные, лобная залысина, нос прямой.

Он был одет в серую футболку, джинсы синего цвета с черным ремнем, ботинки зимние высокие на шнурках коричневого цвета, подошва бежевого цвета (размер 44). При нем были часы марки «ЗИМ» на серебристом металлическом ремешке.

В полиции предполагают, что это Игорь Самсонов. Возможно, он прибыл из другого региона.