Ребёнок пострадал в ДТП с участием автобуса в Псковском районе
Столкновение автобуса и автомобиля LADA Largus произошло у деревни Погорелка в Псковском районе.
Прибывшие спасатели деблокировали пострадавших и передали их бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса - ребенок.
На месте дорожной аварии работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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