Ребёнок пострадал в ДТП с участием автобуса в Псковском районе

11:09, 20 января 2023, ПАИ

Столкновение автобуса и автомобиля LADA Largus произошло у деревни Погорелка в Псковском районе.

Прибывшие спасатели деблокировали пострадавших и передали их бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса - ребенок.

На месте дорожной аварии работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.