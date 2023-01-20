Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Ребёнок пострадал в ДТП с участием автобуса в Псковском районе

Столкновение автобуса и автомобиля LADA Largus произошло у деревни Погорелка в Псковском районе.

Прибывшие спасатели деблокировали пострадавших и передали их бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса - ребенок.

На месте дорожной аварии работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 января 2023

Великолучанку задержали за кражу продуктов из магазина
20 января 2023

Ребёнок пострадал в ДТП с участием автобуса в Псковском районе
19 января 2023

Более 700 тысяч рублей передали мошенникам псковские пенсионеры
19 января 2023

ФОТОФАКТ Декоративная арка рухнула на площади Ленина в Пскове
18 января 2023

В Псковской области тракторист получил травму глаза
18 января 2023

Полиция разыскивает пропавшего три года назад псковича
18 января 2023

Более двух миллионов рублей перевел пскович на счет мошенников
18 января 2023

Водитель Skoda сбил насмерть пешехода в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...