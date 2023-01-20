ЦИК наградила организаторов выборов в Псковской области
Организаторов выборов Псковской области наградили от имени Центральной избирательной комиссии России за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний. Об этом сообщается в группе облизбиркома в соцсети «ВКонтакте».
Шесть сотрудников наградили благодарностями Центризбиркома, ещё 19 представителей избирательных комиссий получили благодарственные письма ЦИК и благодарность председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
Председатель регионального избиркома Игорь Сопов поблагодарил членов избирательной комиссии и отметил, что их профессиональный труд по достоинству оценен Центральной избирательной комиссией.
Напомним, муниципальные выборы прошли в Псковской области с 9 по 11 октября 2022 года. Всего проводилось 30 избирательных кампаний, в том числе по выборам депутатов Псковской городской Думы. Всего избирательные участки посетило более 100 тысяч жителей региона.