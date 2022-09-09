Трёхдневное голосование началось в Псковской области

08:00, 09 сентября 2022, ПАИ

Многодневное голосование началось в Псковской области, жители смогут проголосовать с 8:00 до 20:00 9, 10 и 11 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед открытием избирательных участков в помещениях для голосования исполнили государственный гимн России.

Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 впервые голосующих (тех, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Принимать голосующих члены комиссий будут в 523 избирательных участках Псковской области.

В регионе проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований: Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

Во всех 24 ТИК и 487 УИК, расположенных на территории Псковской области, установили средства видеонаблюдения. Кроме того, в Избирательной комиссии Псковской области организовали работу информационного центра, где можно следить за ходом голосования.

Отметим, что в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.