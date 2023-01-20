Посетителей «Акваполиса» эвакуировали в Пскове из-за возможного возгорания

17:40, 20 января 2023, ПАИ

Псковичей эвакуировали из ТРК «Акваполис» из-за возможного возгорания, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Около 17:05 в «Акваполисе» сработала пожарная система. «Мы работаем в этом центре. Когда сигнализация сработала, мы реально почувствовали запах дыма на втором этаже. В этот раз очень много пожарных машин приехало», – рассказали сотрудники ТРК.

На месте работали шесть пожарных расчетов. Позже выяснилось, что тревога была ложной.