Спасатели ищут утонувшего рыбака в Кронштадте

15:29, 21 января 2023, ПАИ

Спасатели ищут рыбака, утонувшего у дамбы в Кронштадте, сообщает «Фонтанка» 21 января.

По информации управления МЧС, около полудня поступило сообщение об утонувшем мужчине.

Прибывшие сотрудники установили, что в 10 метрах от берега сдулась резиновая лодка, в которой находились два рыбака. Один смог выбраться на лед, сейчас его осматривают врачи скорой помощи. Второго ищут. Глубина залива в этом месте составляет более двух метров.