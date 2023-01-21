Спасатели ищут утонувшего рыбака в Кронштадте
Спасатели ищут рыбака, утонувшего у дамбы в Кронштадте, сообщает «Фонтанка» 21 января.
По информации управления МЧС, около полудня поступило сообщение об утонувшем мужчине.
Прибывшие сотрудники установили, что в 10 метрах от берега сдулась резиновая лодка, в которой находились два рыбака. Один смог выбраться на лед, сейчас его осматривают врачи скорой помощи. Второго ищут. Глубина залива в этом месте составляет более двух метров.
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