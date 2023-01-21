Девушка выпала из окна на проходившего юношу в Новосибирске

16:29, 21 января 2023, ПАИ

В центре Новосибирска девушка упала из окна четвёртого этажа на проходившего по улице юношу, в результате чего оба погибли, сообщает NGS.

Женщина, ставшая очевидцем происшествия, рассказала изданию, что с коллегами шла домой по улице Орджоникидзе. Вдруг на прохожего, который шёл перед ними метрах в пяти, упал большой предмет, послышался «ужасный стук». После этого женщина увидела на тротуаре двоих лежащих людей. Она вызвала скорую помощь.

К месту происшествия также прибыл сотрудник полиции. «Человек, которого сбили, очень бледный лежал, минут 10 вообще не шевелился, потом начал двигаться. Пытался встать, но ему сказали: «Не вставай, не вставай, лежи, не надо шевелиться!» — рассказала очевидица ЧП. Прибывшая бригада скорой помощи увезла пострадавшего. Второго лежащего на тротуаре человека накрыли тканью.