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Происшествия

Мужчина похитил продукты из магазина на Рижском проспекте

Росгвардия задержала мужчину, который похитил продукты питания из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Дежурному отделу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 47-летнего псковича.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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