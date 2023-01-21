Мужчина похитил продукты из магазина на Рижском проспекте
Росгвардия задержала мужчину, который похитил продукты питания из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Дежурному отделу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 47-летнего псковича.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
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