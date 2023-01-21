Мужчина похитил продукты из магазина на Рижском проспекте

13:14, 22 января 2023, ПАИ

Росгвардия задержала мужчину, который похитил продукты питания из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Дежурному отделу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 47-летнего псковича.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.