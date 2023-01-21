Житель Палкинского района предстанет перед судом за кражу чугуна

10:24, 23 января 2023, ПАИ

Житель Палкинского района похитил чугун из дома своей знакомой и сдал его на металлолом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в январе 2023 года мужчина, уходя из дома своей знакомой, похитил чугунные круги, а затем сдал их в пункт приёма металлолома. Стоимость похищенного имущества составила 1300 рублей.

В прокуратуре отметили, что мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ за хищение металлической печи и был оштрафован на 4000 рублей.

В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкции статьи предусматривают штраф до 40 000 рублей, обязательные работы на срок до 180 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до одного года.