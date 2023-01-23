За агитацией в электронном пространстве большое будущее – Александр Серавин

13:42, 23 января 2023, ПАИ

Увеличение количества дней для голосования положительно сказывается на избирательной кампании: у избирателей, особенно на селе, есть возможность выбрать время и проголосовать, когда им удобно. Об этом в эфире программы «Главное» на радио «7 Небо» заявил заместитель губернатора региона Александр Серавин.

«Первоначально это было связано с пандемией коронавируса, но в итоге многодневное голосование в два-три дня прижилось и активно внедряется», - констатировал Александр Серавин.

Он также отметил, что, по его мнению, участники выборов, их политические штабы будут всё больше внимания уделять электронному пространству, агитации в интернете, соцсетях. «Если раньше агитаторы обходили людей поквартирно, то теперь «открываемость» квартир понизилась до 10%: никто не хочет, чтобы к нему после работы приходили по восемь агитаторов и начинали уговаривать, поэтому за агитацией в электронном пространстве большое будущее», - подчеркнул заместитель губернатора Псковской области.