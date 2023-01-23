Политической игрой назвал Александр Серавин заявления о пагубности трансформации районов в округа

15:12, 23 января 2023, ПАИ

Политической игрой назвал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин заявления о пагубности трансформации муниципальных районов в округа. Своё мнение он высказал в эфире программы «Главное» на радио «7 Небо».

«Людям же надо говорить что-то противоположное тому, что говорит власть. Это как «а Баба-яга против». В 2020 году в Новгородской области из четырёх районов сделали четыре округа. То же сделали в Вологодской области. Мы выслушали вдумчивый доклад коллег на тему эффективности этого процесса: сокращается документооборот, сокращается количество ненужных чиновничьих действий, увеличивается приток инвестиций - тому способствует консолидированный бюджет, повышается и ответственность главы района», - пояснил Александр Серавин.

Гость студии добавил, что несколько десятков сотрудников из псковских муниципалитетов побывали на экскурсии у новгородцев, где «на живом примере» им объяснили, как этот формат работает в соседнем регионе. «И после поездки псковичи заинтересовались и живо откликнулись. Поэтому в этом году практически везде, где пройдут выборы глав районов, везде пройдут эти реформы. В следующем году или через год будет принят федеральный закон о переводе районов в округа, поэтому частично мы уже сейчас хотим это сделать, чтобы потом было проще идти по проторенной дорожке», - уточнил заместитель губернатора.