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Экономика

В России разработали закон о самозапрете на получение кредитов

В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали в пресс-службе ЦБ.

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу», — сообщили в финансовой организации, пишет РИА Новости.

Регулятор предложил ввести этот механизм в прошлом году. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет.

С таким механизмом кредитные организации «концептуально согласны», подтвердил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он рассказал, как это будет работать.

Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.

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