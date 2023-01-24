Пять единиц оружия изъяли у псковичей на прошлой неделе

10:15, 24 января 2023, ПАИ

С 16 по 22 января сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Выявлено 13 административных правонарушений, изъято пять единиц оружия и 76 боеприпасов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.