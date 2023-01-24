Регоператор фонда «Сколково» появится в Псковской области

16:24, 24 января 2023, ПАИ

Перспективы сотрудничества велуколукского технопарка «Электрополис» и фонда «Сколково» обозначил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Сейчас ведутся переговоры, и у нас появится оператор «Сколково» на территории Псковской области. Мне кажется, он появится в Великих Луках, так как там собрана промышленность, есть необходимые компетенции. Не только великолучанам, но и псковичам, жителям любого района не придется выезжать за территорию области, чтобы получить инструменты поддержки», - отметил гость студии.

Кроме того, бизнесмены смогут обратиться с проектом, защитить его и получить поддержку «Сколково».