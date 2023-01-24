В Островском районе продолжается отстрел волков

19:29, 24 января 2023, ПАИ

Ещё одного волка застрелили охотники в Островском районе с целью контроля популяции, сообщается в группе «ПРИРОДА 60» в соцсети «ВКонтакте».

«Охотились опять на волков в Островском районе, минус ещë один. В соседнем загоне ещë остались, оклад разделили на две части. Но сил нет, четыре дня. Флажки остались, будем ждать выходных. Будем надеяться, что не выйдут, трапеза у них там есть, завалили оленя», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, одного из пяти волков добыли охотники в Островском районе.