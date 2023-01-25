Почти 25 тысяч студентов учатся в Псковской области

11:37, 25 января 2023, ПАИ

В Псковской области на начало 2022/2023 учебного года в организациях высшего образования и в образовательных организациях среднего профессионального образования обучалось 24,6 тысячи студентов, сообщает Псковстат.

В организациях высшего образования Псковской области, по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на начало 2022/2023 учебного года высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получали 11 тыс. студентов. В государственных вузах обучалось 97,7% студентов.

Выпуск в 2022 году бакалавров, специалистов и магистров организациями высшего образования Псковской области составил 2 тысячи человек, из которых немногим более половины (53%) обучались по очной форме обучения за счет бюджетных средств.

Численность обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования Псковской области, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2022/2023 учебного года составила 13,6 тыс. человек. Выпуск обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования в 2022 году составил 3 тыс. человек.