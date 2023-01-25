Гражданин Украины по чужому паспорту попытался покинуть Россию через псковский пункт пропуска

15:00, 25 января 2023, ПАИ

63-летний гражданин Украины по чужому паспорту попытался покинуть Россию через пункт пропуска «Бурачки» в Себежском районе Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Выяснилось, что иностранец долгое время жил в России и успел потерять паспорт. Для возвращения на родину мужчина принял решение использовать чужой документ.

Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.