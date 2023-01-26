Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО Главную новогоднюю ель демонтируют в Пскове

Главную новогоднюю ель демонтируют на Октябрьском проспекте в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

К установке ели в Пскове приступили 7 декабря, а начали украшать её 14 декабря. В этом году ель простояла дольше обычного.

Напомним, на центральной площади Пскова уже не первый год монтируют искусственную ель. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

До конца года планируется организовать продажу лекарств в 150 ФАПах Псковской области

26 января 2023

Более 30 ФАПов появится в Псковской области в этом году
26 января 2023

Более 20 новых ФАПов построили в Псковской области за год
26 января 2023

Россияне начали переходить на здоровое питание, показало исследование

26 января 2023

Кафе откроют в феврале на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
26 января 2023

ВИДЕО Главную новогоднюю ель демонтируют в Пскове
26 января 2023

Псковский эксперт описал преимущества единой квитанции за ЖКХ на примере проекта Сбера
26 января 2023

В России предложили изымать дачные участки за долги

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...