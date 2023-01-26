ВИДЕО Главную новогоднюю ель демонтируют в Пскове

11:05, 26 января 2023, ПАИ

Главную новогоднюю ель демонтируют на Октябрьском проспекте в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

К установке ели в Пскове приступили 7 декабря, а начали украшать её 14 декабря. В этом году ель простояла дольше обычного.

Напомним, на центральной площади Пскова уже не первый год монтируют искусственную ель.