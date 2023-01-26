ВИДЕО Главную новогоднюю ель демонтируют в Пскове
Главную новогоднюю ель демонтируют на Октябрьском проспекте в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
К установке ели в Пскове приступили 7 декабря, а начали украшать её 14 декабря. В этом году ель простояла дольше обычного.
Напомним, на центральной площади Пскова уже не первый год монтируют искусственную ель.
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