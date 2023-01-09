Главная новогодняя ель простоит в Пскове дольше обычного
Главную новогоднюю ель Пскова не будут убирать с Октябрьской площади сразу после новогодних праздников, чтобы порадовать горожан. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Псковский телеграм Online».
«Главная новогодняя ёлка Пскова постоит подольше, чтобы порадовать горожан - подержим до июля, до Дня города», - пошутил Борис Елкин.
Кроме того, каток в Финском парке будет работать всю зиму. «Больше всего, судя по соцсетям, псковичам понравились именно каток и дача Деда Мороза в парке Строителей», - отметил глава города.
Напомним, новогодняя ель появилась в центре Пскова 7 декабря.
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