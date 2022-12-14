Главную новогоднюю ель начали украшать в Пскове

14:51, 14 декабря 2022, ПАИ

В Пскове на Октябрьской площади начали украшать главную новогоднюю ель города, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент рабочие на подъёмниках развешивают праздничные гирлянды и новогодние шары.

Устанавливать главную ель Пскова начали еще на прошлой неделе. В связи с этим с 8 декабря в центре города ограничили движение транспорта.

Напомним, на центральной площади Пскова уже не первый год монтируют искусственную ель. В этом году она снова будет радовать горожан. Также до 21 декабря установят новогоднюю ель в Детском парке, в парках и на улицах появятся праздничные инсталляции.

Ранее сообщалось, что до 20 декабря новогоднюю ель установят и в Великих Луках.