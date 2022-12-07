К установке главной новогодней ели приступили в Пскове
К установке главной новогодней ели приступили в Пскове. Сейчас на Октябрьской площади рабочие занимаются монтажом основания ели, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Напомним, на центральной площади Пскова уже не первый год устанавливают искусственную ель. В этом году она снова будет радовать горожан. Также до 21 декабря установят новогоднюю ель в Детском парке, в парках и на улицах появятся праздничные инсталляции.
Ранее сообщалось, что до 20 декабря новогоднюю ель установят и в Великих Луках.
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