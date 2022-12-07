К установке главной новогодней ели приступили в Пскове

16:37, 07 декабря 2022, ПАИ

К установке главной новогодней ели приступили в Пскове. Сейчас на Октябрьской площади рабочие занимаются монтажом основания ели, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, на центральной площади Пскова уже не первый год устанавливают искусственную ель. В этом году она снова будет радовать горожан. Также до 21 декабря установят новогоднюю ель в Детском парке, в парках и на улицах появятся праздничные инсталляции.

Ранее сообщалось, что до 20 декабря новогоднюю ель установят и в Великих Луках.