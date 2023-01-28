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Общество

Ролик «Исчезающие» подготовило МВД России

Серию мультимедийных роликов о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма подготовил центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Цель — реализация федеральной программы «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

 

По вине водителей транспортных средств в Псковской области совершается более 90 % ДТП. На дорогах региона в 2022 году зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 9,4 %, погибших в них людей — на 0,9 %, раненых — на 4,5 %.

Всего за 2022 произошло более 900 ДТП. В результате дорожных аварий погибли 76 человек, среди них — двое детей.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального УМВД России. Одной из актуальных задач губернатор обозначил обеспечение безопасности на дорогах, в частности снижение количества ДТП с участием детей и подростков. 

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