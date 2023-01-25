В Псковской области более 90% ДТП происходит по вине водителей

13:29, 25 января 2023, ПАИ

По вине водителей транспортных средств совершается более 90% ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Основными причинами дорожных аварий становятся: несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правила проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции.

Несмотря на это, на дорогах региона в 2022 году зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий – на 9,4%, погибших в них людей – на 0,9%, раненых – на 4,5%.

УМВД также на постоянной основе осуществляет деятельность в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Применяемые подразделениями Госавтоинспекции профилактические меры позволили на 10,6% сократить количество ДТП, совершенных с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В целом по области проведено 1787 пропагандистских мероприятий с участниками дорожного движения, из них по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 753.