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Происшествия

Более 900 ДТП произошло в Псковской области за 2022 год

Более 900 ДТП произошло на территории Псковской области за 2022 год, сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что всего случилось 948 ДТП и к ликвидации их последствий привлекались сотрудники МЧС. В результате дорожных аварий погибли 76 человек, среди них - двое детей.

«Во время реагирования на ДТП мы принимаем целый комплекс мер, в том числе деблокирование пострадавших и погибших, первая помощь, снятие угрозы пожара, а также отключение аккумулятора», - рассказал Сергей Лаврухин.

Кроме того, глава ведомства рассказал о реагировании на пожары в регионе. Так, время реагирования на пожары в городе составляет четыре минуты, в сельской местности - 17 минут. «У нас есть точки, когда уходит и больше 20 минут, поэтому есть план по исправлению этого момента, а именно постройке постов и оснащению подразделения. Есть над чем поработать», - заключил он.

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