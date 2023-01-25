Губернатор отметил снижение показателей преступности в Псковской области

13:45, 25 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального УМВД России сегодня, 25 января. На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и намечены планы на предстоящий период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Обращаясь к личному составу ведомства, глава региона отметил, что обеспечение правопорядка в современных условиях — это сложная и опасная задача, с которой управление справляется успешно, профессионально и эффективно. В связи с этим Михаил Ведерников поблагодарил силовиков за службу на благо жителей области и готовность к тесному межведомственному взаимодействию по всем принципиально важным направлениям.

Губернатор обратил внимание, что, несмотря на вызовы прошлого года, достигнуто снижение показателей преступности по целому ряду направлений. В частности, на 10% снизилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. В результате проводимой профилактической работы на треть сократилось количество выявленных наркопреступлений. Особый акцент Михаил Ведерников сделал на том, что сохраняется положительная динамика и в части противодействия подростковым преступлениям, которых по итогам прошлого года совершено почти на 20% меньше, чем в 2021 году.

Губернатор отметил серьезную работу ведомства по созданию сетки патриотических, спортивных, культурных и просветительских мероприятий для молодежи Псковской области. Кроме того, при региональном ресурсном центре активно работает центр информационной безопасности, а в каждом муниципалитете ведется работа межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Только так, работая вместе, плечом к плечу, и возможно добиваться серьезных, системных результатов», — обратил внимание губернатор.

Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников выразил сотрудникам управления, которые обеспечивают безопасность при проведении массовых мероприятий. По его словам, в 2022 году эту задачу силовики выполнили блестяще — нарушений общественного правопорядка не было.

Одной из актуальных задач в текущем году губернатор обозначил обеспечение безопасности на дорогах, в частности снижение количества ДТП с участием детей и подростков. Он заметил, что в последние годы внушительные средства вкладываются в развитие дорожной сети — порядка 12 млрд рублей ежегодно. Правительство Псковской области системно работает над развитием инфраструктуры для обеспечения безопасности на дорогах. Только в прошлом году на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений установлены 30 светофоров, 20 искусственных неровностей и почти сотня дорожных знаков.

«Конечно, работы впереди еще очень много. Проще не становится — напротив, вызовов все больше, они все более сложные. В условиях современной мировой политической обстановки от всех правоохранительных органов требуется особая бдительность», — сказал Михаил Ведерников.

В продолжение мероприятия губернатор отметил лучших сотрудников управления государственными и региональными наградами.

С докладом об итогах работы ведомства за прошлый год выступил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Он проинформировал, что в результате совместной деятельности правоохранительных органов, исполнительных органов и органов местного самоуправления Псковской области удалось добиться положительных результатов в сфере обеспечения общественного правопорядка и противодействия преступности, профилактики и противодействия терроризма и экстремизма в регионе.

«Уверен, что сотрудники органов внутренних дел способны выполнить стоящие перед ними задачи: обеспечить общественную безопасность и правопорядок в регионе», — отметил Алексей Овсянников и выразил признательность главе региона и правительству области, депутатскому корпусу областного Собрания, руководителям правоохранительных и судебных органов, представителям общественных организаций за конструктивное, плодотворное взаимодействие.

Завершилась коллегия церемонией чествования сотрудников управления, удостоенных ведомственных наград и очередных званий.