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Происшествия

Семь лет колонии получил житель Острова за убийство матери

Семь лет колонии получил 45-летний житель Острова за убийство матери, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2022 года подсудимый во время ссоры со своей матерью избил ее деревянными палками и металлическим совком. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
 
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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