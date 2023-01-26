Семь лет колонии получил житель Острова за убийство матери

09:45, 27 января 2023, ПАИ

Семь лет колонии получил 45-летний житель Острова за убийство матери, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2022 года подсудимый во время ссоры со своей матерью избил ее деревянными палками и металлическим совком. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.