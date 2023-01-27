В Пскове изменился размер платы за содержание жилья в многоквартирном доме

14:39, 27 января 2023, ПАИ

Вопрос об измененим размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме рассмотрели депутаты городской Думы в ходе очередной сессии, которая состоялась сегодня, 27 января. В среднем он вырастет на 1,6 руб. за квадратный метр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гордумы.

Также сегодня были внесены изменения в правила землепользования и застройки Пскова. Проект решения ПГД был подготовлен в связи с необходимостью привести правила в соответствие с федеральным законодательством в части правового регулирования вопросов размещения гаражей.

Кроме того, депутаты обсудили вопрос об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2023 года. Речь шла о приватизации четырех помещений и одного единого недвижимого комплекса с земельным участком. «С 2021 года это муниципальное имущество неоднократно выставлялось на продажу, но не было продано в связи с отсутствием спроса на него», - пояснили представители администрации Пскова.

В ходе сессии были установлены границы территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «На перекрестке» и «Рокоссовского 40». Проекты решений ПГД были подготовлены на основании обращений инициативных групп граждан.

Всего в основной повестке дня очередной сессии городской Думы было девять вопросов, в дополнительной - пять, и по всем депутаты приняли положительные решения.