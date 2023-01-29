В пресс-службу полиции Псковской области требуется сотрудник
В пресс-службу управления МВД России по Псковской области требуется главный специалист отделения информации и общественных связей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Требования к соискателю:
1. Высшее профильное образование (PR, журналистика, филологическое).
2. Владение навыками фото- и видеосъёмки,
3. Умение работать в графических и видеоредакторах.
4. Отсутствие вредных привычек, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность.
5. Опыт работы приветствуется.
График работы — 5/2 с 8:30 до 18:15 (в пятницу — до 17:00). Предоставляется оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, материальное премирование.
Наличие у соискателя водительского удостоверения категории B будет преимуществом. Резюме направлять по адресу pressauvd@mail.ru с пометкой «Вакансия» и указанием ссылок на социальные сети.
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