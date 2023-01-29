В пресс-службу полиции Псковской области требуется сотрудник

13:39, 29 января 2023, ПАИ

В пресс-службу управления МВД России по Псковской области требуется главный специалист отделения информации и общественных связей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Требования к соискателю:

1. Высшее профильное образование (PR, журналистика, филологическое).

2. Владение навыками фото- и видеосъёмки,

3. Умение работать в графических и видеоредакторах.

4. Отсутствие вредных привычек, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность.

5. Опыт работы приветствуется.

График работы — 5/2 с 8:30 до 18:15 (в пятницу — до 17:00). Предоставляется оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, материальное премирование.

Наличие у соискателя водительского удостоверения категории B будет преимуществом. Резюме направлять по адресу pressauvd@mail.ru с пометкой «Вакансия» и указанием ссылок на социальные сети.