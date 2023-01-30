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Дни открытых дверей состоялись в двух институтах ПсковГУ

В двух институтах ПсковГУ прошли Дни открытых дверей. Абитуриенты и их родители посетили институт физико-математических наук и информационных технологий и институт медицины и экспериментальной биологии: ознакомились с направлениями обучения, оценили инфраструктуру, пообщались с преподавателями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.  

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

С правилами приема в 2023 году участников встречи познакомил ответственный секретарь приемной комиссии университета Дмитрий Лобарев. 

Площадку института физико-математических наук и информационных технологий посетили более 40 старшеклассников и их родителей. Перед собравшимися выступили директор института Ирина Медведева, а также руководители программ Виктория Фахретдинова, Сергей Ганго, Ирина Соловьева, Валентин Мельник. 

Гости вуза приняли участие в интерактивной викторине по математике, физике и информатике. Результаты ответов сразу же выводились на экран, после каждого вопроса обновлялся список лидеров, в финале прошло награждение победителей. «Никого не оставила равнодушным математическая зарядка, где необходимо было показать графики различных функций», - отметили сотрудники университета. 

В институте медицины и экспериментальной биологии участники Дня открытых дверей познакомились с актуальной информацией о приемной кампании 2023 года. Также они побывали в учебных лабораториях корпуса, поработали с научным оборудованием и получили навыки оказания первой медицинской помощи. В завершение мероприятия гостям раздали буклеты с информацией о поступлении в ПсковГУ. 

Сотрудники вуза добавили, что 4 февраля в 11:00 День открытых дверей пройдет в институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций, в 14:00 - в институте образования и социальных наук. 

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