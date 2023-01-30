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Общество

Выпуск «Территории закона» о мошенничестве выйдет в эфир «Первого Псковского»

Новый выпуск «Территории закона» о телефонных и интернет-мошенничествах выйдет сегодня на «Первом Псковском».

Количество телефонных и интернет-мошенничеств продолжает расти. Только в январе 2023 года жертвами преступников в Псковской области стали 34 человека. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, сообщают о попытках оформления кредитов или уголовной ответственности, грозящей родственнику за участие в ДТП. 

В новом выпуске программы «Территория закона» ведущая Рахиба Сулейманова вместе с начальником отдела управления уголовного розыска УМВД России Александром Полатовским расскажут, как обезопасить себя от злоумышленников, вовремя распознать обман и не потерять деньги.

Что делать, если пострадали от действий мошенников, объяснят и. о. начальника экономического отделения Банка России в Пскове Александр Иванов и адвокат Владимир Алехин. 

Передачу «Территория закона» смотрите сегодня, 30 января, в 19:45 на телеканале «Первый Псковский».

Цикл программ «Территория закона» рассказывает о законодательстве и о тех, кто помогает применять букву закона для защиты прав и свобод каждого из нас.

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