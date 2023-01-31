Ноутбуки в России подешевели на 15–30% с осени 2022 года

11:47, 31 января 2023, ПАИ

В России резко подешевели ноутбуки — цены на некоторые бренда обвалились сразу на 15-30 процентов с осени 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли. К этому привело затоваривание рынка — к концу года в страну хлынули лэптопы китайского производства, а также заработал параллельный импорт. Кроме того, россияне снизили спрос на фоне экономии.

Цены снизились, в частности, на продукцию Huawei и MSI. Журналисты проанализировали цены путем выборочной проверки в «Яндексе» и выяснили, что ряд ноутбуков MSI PLUS c начала октября 2022 года по конец января подешевел примерно на 24 процента, в среднем до 104 тысяч рублей, а модель Huawei MateBook B3-520 — на 30 процентов, до 60 тысяч рублей.

Стоимость одной из моделей Huawei серии D15 c начала декабря снизилась в среднем на 15 процентов. Однако издание отмечает, что тенденция затронула не все устройства указанных и других брендов — ряд моделей подешевел незначительно, а другие даже выросли в цене.

Как рассказал руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко, наибольшая конкуренция сложилась в сегменте игровых моделей на фоне резкого роста доли MSI. Экспансия бренда привела не просто к серьезному переизбытку, но и ценовым войнам — в моменте продавцам приходилось снижать стоимость некоторых игровых моделей на 30 процентов. По прогнозу эксперта, переизбыток сохранится в течение первого полугодия 2023-го.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» подтвердили, что сейчас располагают почти 700 наименованиями ноутбуков различных брендов, что на треть больше средних показателей 2022 года. При этом дефицит лэптопов длился с весны 2022 года. Во втором квартале года многие ведущие мировые компании прекратили поставки в Россию — за этот период в стране было реализовано 528 тысяч ПК (лэптопов и десктопов), что на 40 процентов меньше уровня первого квартала, рассказали изданию в одном из ретейлеров.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценивает снижение цен на ноутбуки с осени в 25 процентов. Затоваривание связано еще и с тем, что россиянам приходится экономить, а новый компьютер — вещь далеко не первой необходимости, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В середине октября российский Центробанк констатировал, что на фоне падения реальных располагаемых доходов, ухудшения потребительских настроений и нарастания неопределенности граждане стали переходить на режим экономии.