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Экономика

Фигуры динозавров, грибы и собачью будку предлагают в залог Сберу

Фото Сбера

Аналитики залоговой службы Сбербанка рассказали о самых необычных объектах, которые предлагались в залог банку в 2022 году. Это — космическое оборудование для Советской программы лунных пилотируемых полётов; фигуры динозавров в реальную величину; саженцы яблонь и роз; грибы вешенки; собачья будка в составе имущественного комплекса, а также сельская танцевальная площадка, сообщили в пресс-службе банка.

Самый дорогой объект залога в 2022 году — пакет акций стоимостью более 500 млрд рублей, а самый дешёвый — доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью стоимостью одна копейка.

Самыми милыми объектами залога признаны кролики, козы и олени. Сельскохозяйственные животные составляют 1% залогового портфеля Сбера. Эта категория представлена преимущественно крупным рогатым скотом. Несмотря на то, что на большой ферме может быть более 25 000 коров, каждая из них имеет кличку. Самые популярные коровьи имена, как выяснилось в ходе исследования, — Милка, Ночка, Белка, Ромашка, а самые редкие — Гадя, Лежебока, Трюкачка, Непостоянная.

Всего в день аналитиками залоговой службы Сбербанка проводится экспертиза по 7775 объектам по сделкам юридических лиц, а рыночная стоимость активов, оценённых за 2022 год, составляет более 9 трлн рублей.

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