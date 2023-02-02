Второй тур голосования за соискателей «Народного признания» проходит на сайте ПАИ

15:11, 02 февраля 2023, ПАИ

Второй тур голосования за соискателей первой общественной премии «Народное признание – 2022» проходит на сайте Псковского агентства информации.

Победителей определят путём сложения баллов жюри и результатов второго этапа народного голосования. Имена обладателей «Народного признания – 2022» назовут на церемонии награждения в середине февраля.

В текущем году с целью совершенствования процедуры голосования к организации голосования привлечена федеральная компания, специализирующаяся на проведении онлайн-голосований на территории Российской Федерации и обладающая совершенной системой защиты голосования в электронном виде.

Отметим, что в разный период голосования могут наблюдаться пиковые значения поступления СМС за того или иного номинанта, что связано с проведением информационных активностей со стороны как самого номинанта, так и его группы поддержки.

Напомним, премия будет присуждаться уже в 13-й раз. В этом сезоне был установлен новый рекорд по числу поступивших заявок – их оказалось более 200.

Подробнее о номинантах, которые прошли во второй тур, читайте здесь.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее читайте здесь.

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С 28 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.