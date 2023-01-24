Определены финалисты премии «Народное признание — 2022»
Завершился первый тур народного голосования в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022», в котором приняли участие более 17 тысяч 500 человек. По его итогам были определены финалисты премии, которые продолжат борьбу во втором туре. Это 35 претендентов на награду: тройки лидеров голосования в 11-ти номинациях и два соискателя премии в номинации «Поступок».
В номинации «Открытие», где были представлены семь бизнес-проектов, в финал выходят:
- кофейня «Дерзкий Енот», которая в 2022 году заработала в Пскове (3 тыс. 259 голосов)
- производство воркаут-площадок под брендом «Beast» (2 тыс. 984 голосов)
- арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове (2 тыс. 861 голос).
Не прошли во второй тур народного голосования:
- веревочный парк «Тоболенец» в Пушкинских Горах (2 тыс. 517 голосов)
- псковская студия танца и спорта «Эстетика движений» (2 тыс. 430 голосов)
- ООО «Дом мяса» (торговый брэнд «Casa de carne») из Гдовского района (1 тыс. 774 голоса)
- маникюрный салон Nails Bro из Великих Лук (1 тыс. 695 голосов)
Из 22-х претендентов на награду в номинации «Наша марка» пройти дальше смогли:
- торты и десерты от сети кондитерских «Миша» в Пскове (1 тыс. 618 голосов)
- лимонад от Новоржевского хлебозавода (1 тыс. 558 голосов)
- дедовичский лесной питомник «Экополис» (1 тыс. 428 голосов)
Не хватило голосов, чтобы продолжить участие в премии следующим номинантам:
- тюльпаны от Людмилы Десятик, выращенные в Пыталовском районе (1 тыс. 184 голоса)
- Локнянский хлебокомбинат (882 голоса)
- бренд изделий из натуральной шерсти WoolHouse (821 голос)
- невельская улиточная ферма Escargot D’Or («Золотая улитка») (794 голоса)
- ООО «Новосокольнический хлеб» (768 голосов)
- кондитерский дом «Себежанка» (728 голосов)
- Опочецкий завод пищевых продуктов (689 голосов)
- хлеб и пряники от «Хлебного Хутора» в Печорском районе (668 голосов)
- Грибулевский соус, производство которого в Палкинском районе открыла канадская семья (650 голосов)
- ООО «Евро-Керамика Печоры» (620 голосов)
- псковская кукла-травница от мастерицы Аллы Фомченко (613 голосов)
- сидродельня «Заповедник» в Пушкинских Горах (602 голоса)
- гдовский бренд «Баночка на полочке» (598 голосов)
- валяная обувь Snegi от себежской фабрики «Снегири» (596 голосов)
- сорт хрена «Уваровский», выведенный фермером Сергеем Уваровым и специалистами Великолукской сельскохозяйственной академии (561 голос)
- артезианская питьевая вода «Льста» от Бежаницкого райпо (547 голосов)
- великолукское предприятие ООО «ЭТНА» (538 голосов)
- ООО «Идаванг» из Островского района (535 голосов)
- ООО «Глобус Джус» из Опочецкого района (504 голоса)
В номинации «Сервис», где были представлены 19 компаний, по итогам голосования в финал прошли:
- псковская сеть кафе «Миша» (2 тыс. 22 голоса)
- детский развивающий центр «Семья», работающий в Пскове и в Печорах (1 тыс. 760 голосов)
- Колхоз имени Залита, обеспечивающий пассажирское сообщение с Талабскими островами (1 тыс. 324 голоса)
Не будут продолжать борьбу на «Народное признание»:
- экопоселение «Хлебный хутор» в Печорском районе (1 тыс. 284 голоса)
- пансионат «Маево» в Новосокольническом районе (1 тыс. 172 голоса)
- косметологический центр «Счастливые дни» в Пскове (1 тыс. 45 голосов)
- магазин цветов и подарков «Поле чудес» в Опочке (1 тыс. 34 голоса)
- туристическое агентство «Вокруг света» в Великих Луках (793 голоса)
- школа программирования и цифровых технологий «КофеШкола» в Пскове (734 голоса)
- ногтевая студия NAIL_LC (698 голосов)
- фотосалон «Зоркий-Локня» (697 голосов)
- компьютерная Академия Топ (695 голосов)
- фитнес-центр «Атлетик» в Острове (671 голос)
- кондитер из Пустошки Елена Лебедева (662 голоса)
- салон красоты BabaBarber в Пскове (647 голосов)
- студия парикмахерского искусства «Стрелка» в Пскове (585 голосов)
- компания Jollykids в Пскове (584 голоса)
- псковская сеть салонов маникюра и педикюра MINDAL' (584 голоса)
- специалист по бизнес-планированию Елизавета Шнявина (529 голосов)
В номинации «Бизнесмен года» были представлены 17 предпринимателей. Борьбу за «Народное признание» продолжат
- владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад» Анастасия Князькова (2 тыс. 164 голоса)
- директор ремонтной мастерской «В СОТИКЕ» в Великих Луках Сергей Орехов (1 тыс. 731 голос)
- руководитель фермерского хозяйства «Хлебный хутор» в Печорском районе Ольга Волконская (1 тыс. 616 голосов)
Не смогли пройти в следующий этап:
- Дмитрий Дан, занимающийся деревообработкой в Палкинском районе (1 тыс. 235 голосов)
- основатель сети кафе и кондитерских «Миша» в Пскове Михаил Пасько (1 тыс. 80 голосов)
- создатель улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») в Невельском районе Алексей Корочкин (904 голосов)
- глава КФХ «Бежаницкая ягода» в Бежаницком районе Илья Степанов (889 голосов)
- руководитель ООО «Подлипье» в Опочецком районе Алексей Разумовский (853 голоса)
- глава крестьянско-фермерского хозяйства из Локнянского района Владимир Васильев (829 голосов)
- руководитель ООО «Водаком» Андрей Петров (826 голосов)
- руководитель IT компании CoffeeStudio Игорь Черных (815 голосов)
- владелец группы компаний «Скорпион» Юрий Бурлин (806 голосов)
- глава крестьянско-фермерского хозяйства в Великолукском районе Александр Григорович (806 голосов)
- генеральный директор ОАО «Красное знамя» Владимир Довгун (762 голоса)
- руководитель нескольких компаний, в том числе «Азимут», «Магия огня», «Мойдодыр», «Технодром» Денис Быченков (744 голоса)
- владелец стройбазы «У Палыча» в Пустошке Михаил Федотенко (737 голосов)
- генеральный директор АО «Вектор» в Островском районе Дмитрий Адамович (723 голоса)
Из 26 кандидатов на получение премии в номинации «Рекорд» на один шаг ближе к награде стали:
- команда юных футболистов «Струги 07» из Струг Красных (2 тыс. 129 голосов)
- Федерация зимнего плавания Псковской области (1 тыс. 404 голоса)
- руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров (1 тыс. 329 голосов)
Из списка претендентов на «Народное признание — 2022» выбыли:
- клуб единоборств «Спортивное единство» (1 тыс. 71 голос)
- команда баскетболисток из Локни (1 тыс. 63 голоса)
- тренер пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максим Максимов (806 голосов)
- мастер спорта России по стрельбе из лука из Великих Лук Ника Снеткова (608 голосов)
- президент Федерации карате Псковской области Сергей Шлюев (573 голоса)
- тренер сборной Новоржевского района по баскетболу Игорь Иванов (553 голоса)
- учитель физкультуры в Пушкиногорской средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина Андрей Прудцовский (538 голосов)
- двукратная обладательница кубка мира по спортивному и артистическому пилону, чемпионка Европы, чемпионка Евразии Софья Колоскова (533 голоса)
- тренер Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки Александр Шаров (516 голосов)
- тренер по волейболу, преподаватель физкультуры и ОБЖ в Пустошкинском центре образования Александр Калина (509 голосов)
- победительница множества соревнований по самбо и дзюдо из Себежского района Елизавета Артемьева (490 голосов)
- чемпионка Псковской области по самбо 2021 года Кристина Кузьмина (487 голосов)
- спортсмен-велогонщик из Порхова Иван Михайлов (480 голосов)
- чемпионка Псковской области по карате из Невеля Валерия Галицкая (474 голоса)
- тренер и победительница соревнований по лёгкой атлетике Ирина Толкачева (465 голосов)
- преподаватель Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Александр Семенов (462 голоса)
- председатель комитета по делам молодёжи и спорту в Новосокольническом районе Константин Лесиков (456 голосов)
- руководитель футбольной команды «Спартак – Марьино» Великолукского района Владимир Макаров (453 голоса)
- учитель физкультуры и допобразования в Изборском лицее и тренер по волейболу в Печорской спортшколе Эльвира Строителева (448 голосов)
- рекордсменка ГТО в дисциплине «наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами» Ангелина Виткина (437 голосов)
- чемпион Пскова по настольному теннису 2022 года Николай Филиппов (435 голосов)
- бежавший без перерыва на сон более 30 часов пскович Александр Ковалев (407 голосов)
- кандидат в мастера спорта по самбо из Себежского района Евгения Михайловская (394 голоса)
В номинации «Защита» в тройку лидеров вошли:
- старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков, номинированные за спасение мужчины на пожаре в Пскове (4 тыс. 915 голосов)
- заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрей Фомченко, старший оперуполномоченный Дмитрий Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних Зоя Лещенко, которые вынесли женщину из горящего дома в Невельском районе (4 тыс. 284 голосов)
- представители ОМВД России по городу Великие Луки: заместитель командира взвода ОР ППСП Артем Баранов, полицейский (кинолог) Александр Михайлов, инспектор ОР ППСП Евгений Бабахин и полицейский (водитель) Александр Мартынов, которые сумели отговорить великолучанку от необдуманного поступка и спасти ей жизнь (4 тыс. 175 голосов)
Немного не хватило голосов для выхода в финал сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии Александру Виноградову и Ивану Коржакову, которые спасли от необдуманного поступка жителя Опочки (4 тыс. 146 голосов).
В номинации «Талант» всего были получены 29 заявок. В финал выходят:
- руководитель псковского военно-патриотического коллектива «Память» Алексей Скачков (1 тыс. 641 голос)
- образцово-художественный коллектив «M&M's» из Струг Красных (1 тыс. 524 голоса)
- хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук (1 тыс. 248 голосов).
Не смогли продолжить борьбу за награду:
- ансамбль «Сударушка» из посёлка Идрица Себежского района (1 тыс. 197 голосов)
- фольклорная группа «Истоки» из Пыталовского района (906 голосов)
- народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Ивушки» из Великолукского - района (701 голос)
- народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари» из Новоржевского района (694 голоса)
- команда студии воздушной гимнастики SPACE в Пскове (640 голосов)
- народный самодеятельный театр «М'АРТ» из Опочки (608 голосов)
- танцевальный коллектив Dance Home Fresh в Пскове (551 голос)
- самодеятельный деревенский театр «Мы из Гальского МХАТа» из Великолукского района (532 голоса)
- руководитель детской театральной студии «Софит» в Невеле Софья Гаджиева (530 голосов)
- народный вокальный ансамбль «Отрада» в Локнянском районе (471 голос)
- создатель Псковского музея винтажной куклы и Реставрационной мастерской кукол Ирина Кендрали (467 голосов)
- вокально-инструментальный ансамбль города Дно (450 голосов)
- руководитель и тренер танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове Наталья Секриеру (443 голоса)
- 15-летняя вокалистка из Себежа Анна Яковлева (408 голосов)
- джазмен, солист и концертмейстер из Великих Лук Сергей Шишков (404 голоса)
- кузнец и сварщик из Пустошки Олег Шипилин (404 голоса)
- фотограф-любитель из Бежаницкого района Александр Рябинин (396 голосов)
- мастер резьбы о дереву из Себежского района, инвалид по зрению Валерий Сапега (394 голоса)
- автор и исполнитель песен из Порхова Оксана Романюк (392 голоса)
- граффист и мультипликатор из Пскова Иван Трахов (387 голосов)
- режиссёр представлений Дома культуры в Новосокольниках Татьяна Герасимова (372 голосв)
- народный театр малых форм в Пушкиногорском районе (372 голоса)
- заведующая методическим отделом Пустошкинского районного Центра культуры Татьяна Новожилова (362 голоса)
- мастерица из Локни Анна Мартинкевич (352 голоса)
- иерей Храма Святителя Николая в Новосокольниках, писатель и художник Владимир Флавианов (347 голосов)
- российский актёр, режиссёр, телеведущий Виталий Салтыков (327 голосов)
В номинации «Призвание», где также было 29 соискателей награды, в тройку финалистов вошли:
- группа врачей, побывавших в командировке в Бериславе: Алексей Андреев, Константин Рогозин, Сергей Ильяшенко, Леонид Солонухин и Сергей Калашников (2 тыс. 193 голоса)
- преподаватель физкультуры в Пыталовской средней школе Вера Федорова (1 тыс. 521 голос)
- руководитель Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском районе Юлия Васильева (1 тыс. 484 голосов)
Выбыли из числа претендентов на награду:
- акушер-гинеколог из Себежского района Инна Луппо (1 тыс. 31 голос)
члены группы отлова бездомных животных АНЗО «Шанс» Ирина Белоусова и Александра Кузьмичева (908 голосов)
- коллектив псковского «Кванториума» под руководством Надежды Григорьевой (889 голосов)
- директор Великолукской городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева (597 голосов)
- ветеринарный врач и зооволонтер из Великих Лук Алевтина Васильева (590 голосов)
- учитель русского языка и литературы средней школы №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова (478 голосов)
- создательница арт-студии Art Chill Out в Пскове Юлия Моргунова (468 голосов)
- врач из Новосокольников Лариса Жгун (453 голоса)
- педагог-психолог Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова Нина Буровцева (444 голоса)
- дуэт «Искровские девчата» (Дновский район) в составе Светланы Степановой и Елены Афоненковой (428 голосов)
- работник сельского клуба в деревне Жадрицы Новоржевского района Наталья Степанова (415 голосов)
- агроном в ООО «Тригорское» Палкинского района Геннадий Сашин (398 голосов)
- директор Моглинской школы Псковского района, руководитель Клуба молодых семей Псковской области Наталья Афанасьева (396 голосов)
- мастер по декоративно-прикладному творчеству из Локни Елена Никифорова (384 голоса)
- врач-педиатр и врач общей практики Себежской районной больницы Юлия Иванова (384 голоса)
- врач-стоматолог из Пушкинских Гор Магомед Раджабов (383 голоса)
- руководитель Псковского областного Ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева (381 голос)
- старший врач Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова (378 голосов)
- преподаватель Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Ирина Орлова 376 голосов)
- социальный педагог, преподаватель математики, руководитель юнармейского отряда Булынинской школы Великолукского района Надежда Вылеталина (375 голосов)
- фельдшер-акушер из Усвятского района Майя Павлова (367 голосов)
- инициатор присвоения Порхову статуса Ганзейского города Мартин Нармонтас (367 голосов)
- директор Себежского краеведческого музея Федор Черников (361 голос)
- учитель русского языка и литературы в Кузнецовской школе Себежского района Наталья Кортикова (360 голосов)
- псковский экскурсовод, член Русского Географического общества О'Александр Сергеев (357 голосов)
- электромонтёр в Себежском РЭС N2 Иван Иванов (354 голоса)
В номинации «Инициатива» за «Народное признание» боролись 26 претендентов. Однако наибольшую поддержку в ходе голосования получили:
- Псковская станция скорой медицинской помощи со своим проектом «Моя профессия – скорая помощь» (2 тыс. 121 голос)
- «Союз десантников Великих Лук», проводящий акции в поддержку участников СВО (1 тыс. 587 голосов)
- молодежный ТОС «Фотьевский край» Великолукского района (1 тыс. 561 голосов).
Для прохода в финал голосов не хватило следующим претендентам:
- Юлия Андреева — автор проект «Библиосубботы. Просветительский практикум» в Стругах Красных (1 тыс. 285 голосов)
- Благотворительный фонд «Объединение», который реализует проект «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров с низкими доходами» (967 голосов)
- Государственный архив Псковской области, директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева и правительство региона, создавшие Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области (758 голосов)
- АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», которое реализует проект «Медиамол» (626 голосов)
- Юлия Кормушкина и Екатерина Коновалов, создавшие в Великих Луках благотворительный фонд «Мир особенных детей» (564 голоса)
- ТОС в деревне Васильевское Пушкиногорского района, который отремонтировал местный Дом культуры (545 голосов)
- организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон», который состоялся в Себежском районе уже пятый раз (542 голоса)
- Денис Жгунов - автор проекта «Культурная дорога» в Пскове (539 голосов)
- Надежда Аввакуменкова - создатель ТОС «Подкова» в деревне Переслегино Великолукского района (517 голосов)
- Игорь Снетков, создавший музей защитников Отечества (473 голосов)
- Наталья Большакова, под руководством которой в ПсковГУ работает Научно-образовательная лаборатория «Социогуманитарная регионика» (472 голоса)
- Сергей Забывалов - создатель краеведческого музея в селе Михайлов Погост Локнянского района (458 голосов)
- Кирилл Васильев, который провёл урбанистический лагерь и создал арт-пространство «Типографика» в Себеже (451 голос)
- Иоанн Ильницкий, создавший музей периода истории советской эпохи в Новосокольниках (445 голосов)
- Михаил Баранов - создатель виртуального музея истории партизанского движения и подпольщиков Псковщины (422 голоса)
- Александр Шпилевой - основатель проекта по популяризации народных ремёсел в Псковской области (421 голос)
- Кристина Тимофеева - создатель Клуба единоборств «Спортивное единство» в Пскове (414 голосов)
- Майя Мельникова - доброволец из Опочецкого района (413 голосов)
- Нина Катунькина, которая организована кружок «Апельсинка» в Великих Луках для обучающихся с умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития (407 голосов)
- Ольга Патешина, создавшая ТОС «Малая родина» в деревне Узкое Усвятского района (397 голосов)
- клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Невеле, где открылся Центр общения старшего поколения (385 голосов)
- Алексей Жуковский — автор проекта «Сад памяти героям- подпольщикам» в Порховском районе (384 голоса)
- Оксана Чеботарь - председатель ТОС «Селяночка» в деревне Прискуха Локнянского района (365 голосов)
В тройку лидеров в номинации «Событие», где были представлены 27 самых разных мероприятий, вошли:
- открытие мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе (1 тыс. 409 голосов)
- День города в Великих Луках, прошедший в 2022 году и приуроченный к юбилею Петра I (1 тыс. 281 голос)
- поход «Дорогами памяти и поиска» в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза (961 голос)
После первого этапа из числа соискателей награды выбыли:
- эногастрономический фестиваль «Виноград» (856 голосов)
- Международная «Вахта памяти-2022» (780 голосов)
- празднование 95-летия Псковского района (688 голосов)
- межрайонное первенство по военно-спортивному многоборью памяти шестой роты в Пушкинских Горах (676 голосов)
- открытие памятного знака в Пскове на месте подвига бойцов-сапёры и военнослужащих войск НКВД (661 голос)
- фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» в Красногородском районе (627 голосов)
- закладка капсулы времени в деревне Сеглицы Плюсского района (599 голосов)
- развёртывание самого длинного флага в РФ в Пскове (590 голосов)
- фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» в Порхове (589 голосов)
- арт-проект «Многоголосье - 2022» в Великих Луках (573 голоса)
- лето живой музыки в Красногородске (567 голосов)
- памятное мероприятие в честь образования Партизанского края в Дедовическом районе (553 голоса)
- празднование 100-летия Ольги Сергеевой в Усвятах (553 голоса)
- легкоатлетический пробег «Старая крепость» в Печорах (551 голос)
- астрономический фестиваль «Юрьева ночь» в Пскове (546 голосов)
- фестиваль «Безопасный город» в Пскове (531 голос)
- постановка «Симфонии Псковских фресок» (528 голосов)
- городской суперспецучасток «Кубок княгини Ольги» на ралли «Псков-2022» (512 голосов)
- соревнования по внедорожному GPS- ориентированию в Невеле (510 голосов)
- международный фестиваль дикой природы «Росянка- Fest» (507 голосов)
- спартакиада Союзного государства для детей и юношества «Олимпийские надежды» (500 голосов)
- фестиваль современного искусства «Невесомость_ВЛ» в Великих Луках (486 голосов)
- постановка мюзикла «Исполнение желаний в 3-D царстве» в городе Дно (470 голосов)
- фестиваль НКО, прошедший в Пскове (416 голосов)
Из девяти соискателей награды в номинации «Экомышление» во второй тур народного голосования вышли
- детский сад №2045/3 Министерства обороны РФ в Стругокрасненском районе со своим проектом «Дошколята - друзья и защитники природы» (3 тыс. 227 голосов)
- проект по созданию уличной мебели и малых архитектурных форм из переработанного пластика, который под брендом «Умная среда» реализует в Псковской области индивидуальный предприниматель Арсений Шишкин (2 тыс. 966 голосов)
- проект по сохранению посадок кедра в Островском районе, которым занимается Псковская экологическая организация «Зелёный крест» (2 тыс. 174 голосов).
Не достаточной для выхода в финал оказалась поддержка у остальных шести проектов. Это:
- экологические акции отряда «Эколог» Подберезинской средней школы Локнянского района (1 тыс. 906 голосов)
- акции по уборке истоков реки Великой от новосокольнического волонтерского объединения «Молодежка» (1 тыс. 694 голоса)
- проект #ЭКОДВИЖ_60 от команды экоактивистов из Опочецкого района (1 тыс. 531 голос)
- социально-экологический проект «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь!», инициатором которого стала Олеся Алексеева (1 тыс. 400 голосов)
- акция «Экомесяц» в Великих Луках, которую провёл Максим Савельев (1 тыс. 376 голосов)
-проекта «ОБЕРЕГАЙка» в Гдовском районе, автором которого является Евгений Михайлов (1 тыс. 291 голос)
В номинации «Поступок» по итогам 2022 года оказалось всего две соискательницы награды, поэтому обе претендентки выходят в финал проекта. Это 13-летняя Софья Холодцова из Псковского района, которая спасла на пожаре своих семерых братьев, и студентка индустриально-педагогического колледжа в Опочке Татьяна Пахоменкова, вытащившая из реки Великой тонувшего мальчика.
25 января стартует второй тур народного голосования за соискателей премии. Также в ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации и в СМИ, которые выступают партнёрами проекта, будет опубликован список членов жюри премии, которые также отдадут свои голоса за финалистов. Каждый эксперт принесёт соискателю награды по 3% голосов от общего числа поданных в номинации во втором туре.
Победителей определят путём сложения баллов жюри и результатов второго этапа народного голосования. Имена обладателей «Народного признания — 2022» назовут на церемонии награждения в середине февраля.
Премия будет присуждаться уже в 13-й раз. В этом сезоне был установлен новый рекорд по числу поступивших заявок — их оказалось более 200.
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