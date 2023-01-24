Определены финалисты премии «Народное признание — 2022»

20:30, 24 января 2023, ПАИ

Завершился первый тур народного голосования в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022», в котором приняли участие более 17 тысяч 500 человек. По его итогам были определены финалисты премии, которые продолжат борьбу во втором туре. Это 35 претендентов на награду: тройки лидеров голосования в 11-ти номинациях и два соискателя премии в номинации «Поступок».

В номинации «Открытие», где были представлены семь бизнес-проектов, в финал выходят:

- кофейня «Дерзкий Енот», которая в 2022 году заработала в Пскове (3 тыс. 259 голосов)

- производство воркаут-площадок под брендом «Beast» (2 тыс. 984 голосов)

- арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове (2 тыс. 861 голос).

Не прошли во второй тур народного голосования:

- веревочный парк «Тоболенец» в Пушкинских Горах (2 тыс. 517 голосов)

- псковская студия танца и спорта «Эстетика движений» (2 тыс. 430 голосов)

- ООО «Дом мяса» (торговый брэнд «Casa de carne») из Гдовского района (1 тыс. 774 голоса)

- маникюрный салон Nails Bro из Великих Лук (1 тыс. 695 голосов)

Из 22-х претендентов на награду в номинации «Наша марка» пройти дальше смогли:

- торты и десерты от сети кондитерских «Миша» в Пскове (1 тыс. 618 голосов)

- лимонад от Новоржевского хлебозавода (1 тыс. 558 голосов)

- дедовичский лесной питомник «Экополис» (1 тыс. 428 голосов)

Не хватило голосов, чтобы продолжить участие в премии следующим номинантам:

- тюльпаны от Людмилы Десятик, выращенные в Пыталовском районе (1 тыс. 184 голоса)

- Локнянский хлебокомбинат (882 голоса)

- бренд изделий из натуральной шерсти WoolHouse (821 голос)

- невельская улиточная ферма Escargot D’Or («Золотая улитка») (794 голоса)

- ООО «Новосокольнический хлеб» (768 голосов)

- кондитерский дом «Себежанка» (728 голосов)

- Опочецкий завод пищевых продуктов (689 голосов)

- хлеб и пряники от «Хлебного Хутора» в Печорском районе (668 голосов)

- Грибулевский соус, производство которого в Палкинском районе открыла канадская семья (650 голосов)

- ООО «Евро-Керамика Печоры» (620 голосов)

- псковская кукла-травница от мастерицы Аллы Фомченко (613 голосов)

- сидродельня «Заповедник» в Пушкинских Горах (602 голоса)

- гдовский бренд «Баночка на полочке» (598 голосов)

- валяная обувь Snegi от себежской фабрики «Снегири» (596 голосов)

- сорт хрена «Уваровский», выведенный фермером Сергеем Уваровым и специалистами Великолукской сельскохозяйственной академии (561 голос)

- артезианская питьевая вода «Льста» от Бежаницкого райпо (547 голосов)

- великолукское предприятие ООО «ЭТНА» (538 голосов)

- ООО «Идаванг» из Островского района (535 голосов)

- ООО «Глобус Джус» из Опочецкого района (504 голоса)

В номинации «Сервис», где были представлены 19 компаний, по итогам голосования в финал прошли:

- псковская сеть кафе «Миша» (2 тыс. 22 голоса)

- детский развивающий центр «Семья», работающий в Пскове и в Печорах (1 тыс. 760 голосов)

- Колхоз имени Залита, обеспечивающий пассажирское сообщение с Талабскими островами (1 тыс. 324 голоса)

Не будут продолжать борьбу на «Народное признание»:

- экопоселение «Хлебный хутор» в Печорском районе (1 тыс. 284 голоса)

- пансионат «Маево» в Новосокольническом районе (1 тыс. 172 голоса)

- косметологический центр «Счастливые дни» в Пскове (1 тыс. 45 голосов)

- магазин цветов и подарков «Поле чудес» в Опочке (1 тыс. 34 голоса)

- туристическое агентство «Вокруг света» в Великих Луках (793 голоса)

- школа программирования и цифровых технологий «КофеШкола» в Пскове (734 голоса)

- ногтевая студия NAIL_LC (698 голосов)

- фотосалон «Зоркий-Локня» (697 голосов)

- компьютерная Академия Топ (695 голосов)

- фитнес-центр «Атлетик» в Острове (671 голос)

- кондитер из Пустошки Елена Лебедева (662 голоса)

- салон красоты BabaBarber в Пскове (647 голосов)

- студия парикмахерского искусства «Стрелка» в Пскове (585 голосов)

- компания Jollykids в Пскове (584 голоса)

- псковская сеть салонов маникюра и педикюра MINDAL' (584 голоса)

- специалист по бизнес-планированию Елизавета Шнявина (529 голосов)

В номинации «Бизнесмен года» были представлены 17 предпринимателей. Борьбу за «Народное признание» продолжат

- владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад» Анастасия Князькова (2 тыс. 164 голоса)

- директор ремонтной мастерской «В СОТИКЕ» в Великих Луках Сергей Орехов (1 тыс. 731 голос)

- руководитель фермерского хозяйства «Хлебный хутор» в Печорском районе Ольга Волконская (1 тыс. 616 голосов)

Не смогли пройти в следующий этап:

- Дмитрий Дан, занимающийся деревообработкой в Палкинском районе (1 тыс. 235 голосов)

- основатель сети кафе и кондитерских «Миша» в Пскове Михаил Пасько (1 тыс. 80 голосов)

- создатель улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») в Невельском районе Алексей Корочкин (904 голосов)

- глава КФХ «Бежаницкая ягода» в Бежаницком районе Илья Степанов (889 голосов)

- руководитель ООО «Подлипье» в Опочецком районе Алексей Разумовский (853 голоса)

- глава крестьянско-фермерского хозяйства из Локнянского района Владимир Васильев (829 голосов)

- руководитель ООО «Водаком» Андрей Петров (826 голосов)

- руководитель IT компании CoffeeStudio Игорь Черных (815 голосов)

- владелец группы компаний «Скорпион» Юрий Бурлин (806 голосов)

- глава крестьянско-фермерского хозяйства в Великолукском районе Александр Григорович (806 голосов)

- генеральный директор ОАО «Красное знамя» Владимир Довгун (762 голоса)

- руководитель нескольких компаний, в том числе «Азимут», «Магия огня», «Мойдодыр», «Технодром» Денис Быченков (744 голоса)

- владелец стройбазы «У Палыча» в Пустошке Михаил Федотенко (737 голосов)

- генеральный директор АО «Вектор» в Островском районе Дмитрий Адамович (723 голоса)

Из 26 кандидатов на получение премии в номинации «Рекорд» на один шаг ближе к награде стали:

- команда юных футболистов «Струги 07» из Струг Красных (2 тыс. 129 голосов)

- Федерация зимнего плавания Псковской области (1 тыс. 404 голоса)

- руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров (1 тыс. 329 голосов)

Из списка претендентов на «Народное признание — 2022» выбыли:

- клуб единоборств «Спортивное единство» (1 тыс. 71 голос)

- команда баскетболисток из Локни (1 тыс. 63 голоса)

- тренер пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максим Максимов (806 голосов)

- мастер спорта России по стрельбе из лука из Великих Лук Ника Снеткова (608 голосов)

- президент Федерации карате Псковской области Сергей Шлюев (573 голоса)

- тренер сборной Новоржевского района по баскетболу Игорь Иванов (553 голоса)

- учитель физкультуры в Пушкиногорской средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина Андрей Прудцовский (538 голосов)

- двукратная обладательница кубка мира по спортивному и артистическому пилону, чемпионка Европы, чемпионка Евразии Софья Колоскова (533 голоса)

- тренер Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки Александр Шаров (516 голосов)

- тренер по волейболу, преподаватель физкультуры и ОБЖ в Пустошкинском центре образования Александр Калина (509 голосов)

- победительница множества соревнований по самбо и дзюдо из Себежского района Елизавета Артемьева (490 голосов)

- чемпионка Псковской области по самбо 2021 года Кристина Кузьмина (487 голосов)

- спортсмен-велогонщик из Порхова Иван Михайлов (480 голосов)

- чемпионка Псковской области по карате из Невеля Валерия Галицкая (474 голоса)

- тренер и победительница соревнований по лёгкой атлетике Ирина Толкачева (465 голосов)

- преподаватель Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Александр Семенов (462 голоса)

- председатель комитета по делам молодёжи и спорту в Новосокольническом районе Константин Лесиков (456 голосов)

- руководитель футбольной команды «Спартак – Марьино» Великолукского района Владимир Макаров (453 голоса)

- учитель физкультуры и допобразования в Изборском лицее и тренер по волейболу в Печорской спортшколе Эльвира Строителева (448 голосов)

- рекордсменка ГТО в дисциплине «наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами» Ангелина Виткина (437 голосов)

- чемпион Пскова по настольному теннису 2022 года Николай Филиппов (435 голосов)

- бежавший без перерыва на сон более 30 часов пскович Александр Ковалев (407 голосов)

- кандидат в мастера спорта по самбо из Себежского района Евгения Михайловская (394 голоса)

В номинации «Защита» в тройку лидеров вошли:

- старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков, номинированные за спасение мужчины на пожаре в Пскове (4 тыс. 915 голосов)

- заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрей Фомченко, старший оперуполномоченный Дмитрий Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних Зоя Лещенко, которые вынесли женщину из горящего дома в Невельском районе (4 тыс. 284 голосов)

- представители ОМВД России по городу Великие Луки: заместитель командира взвода ОР ППСП Артем Баранов, полицейский (кинолог) Александр Михайлов, инспектор ОР ППСП Евгений Бабахин и полицейский (водитель) Александр Мартынов, которые сумели отговорить великолучанку от необдуманного поступка и спасти ей жизнь (4 тыс. 175 голосов)

Немного не хватило голосов для выхода в финал сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии Александру Виноградову и Ивану Коржакову, которые спасли от необдуманного поступка жителя Опочки (4 тыс. 146 голосов).

В номинации «Талант» всего были получены 29 заявок. В финал выходят:

- руководитель псковского военно-патриотического коллектива «Память» Алексей Скачков (1 тыс. 641 голос)

- образцово-художественный коллектив «M&M's» из Струг Красных (1 тыс. 524 голоса)

- хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук (1 тыс. 248 голосов).

Не смогли продолжить борьбу за награду:

- ансамбль «Сударушка» из посёлка Идрица Себежского района (1 тыс. 197 голосов)

- фольклорная группа «Истоки» из Пыталовского района (906 голосов)

- народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Ивушки» из Великолукского - района (701 голос)

- народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари» из Новоржевского района (694 голоса)

- команда студии воздушной гимнастики SPACE в Пскове (640 голосов)

- народный самодеятельный театр «М'АРТ» из Опочки (608 голосов)

- танцевальный коллектив Dance Home Fresh в Пскове (551 голос)

- самодеятельный деревенский театр «Мы из Гальского МХАТа» из Великолукского района (532 голоса)

- руководитель детской театральной студии «Софит» в Невеле Софья Гаджиева (530 голосов)

- народный вокальный ансамбль «Отрада» в Локнянском районе (471 голос)

- создатель Псковского музея винтажной куклы и Реставрационной мастерской кукол Ирина Кендрали (467 голосов)

- вокально-инструментальный ансамбль города Дно (450 голосов)

- руководитель и тренер танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове Наталья Секриеру (443 голоса)

- 15-летняя вокалистка из Себежа Анна Яковлева (408 голосов)

- джазмен, солист и концертмейстер из Великих Лук Сергей Шишков (404 голоса)

- кузнец и сварщик из Пустошки Олег Шипилин (404 голоса)

- фотограф-любитель из Бежаницкого района Александр Рябинин (396 голосов)

- мастер резьбы о дереву из Себежского района, инвалид по зрению Валерий Сапега (394 голоса)

- автор и исполнитель песен из Порхова Оксана Романюк (392 голоса)

- граффист и мультипликатор из Пскова Иван Трахов (387 голосов)

- режиссёр представлений Дома культуры в Новосокольниках Татьяна Герасимова (372 голосв)

- народный театр малых форм в Пушкиногорском районе (372 голоса)

- заведующая методическим отделом Пустошкинского районного Центра культуры Татьяна Новожилова (362 голоса)

- мастерица из Локни Анна Мартинкевич (352 голоса)

- иерей Храма Святителя Николая в Новосокольниках, писатель и художник Владимир Флавианов (347 голосов)

- российский актёр, режиссёр, телеведущий Виталий Салтыков (327 голосов)

В номинации «Призвание», где также было 29 соискателей награды, в тройку финалистов вошли:

- группа врачей, побывавших в командировке в Бериславе: Алексей Андреев, Константин Рогозин, Сергей Ильяшенко, Леонид Солонухин и Сергей Калашников (2 тыс. 193 голоса)

- преподаватель физкультуры в Пыталовской средней школе Вера Федорова (1 тыс. 521 голос)

- руководитель Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском районе Юлия Васильева (1 тыс. 484 голосов)

Выбыли из числа претендентов на награду:

- акушер-гинеколог из Себежского района Инна Луппо (1 тыс. 31 голос)

члены группы отлова бездомных животных АНЗО «Шанс» Ирина Белоусова и Александра Кузьмичева (908 голосов)

- коллектив псковского «Кванториума» под руководством Надежды Григорьевой (889 голосов)

- директор Великолукской городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева (597 голосов)

- ветеринарный врач и зооволонтер из Великих Лук Алевтина Васильева (590 голосов)

- учитель русского языка и литературы средней школы №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова (478 голосов)

- создательница арт-студии Art Chill Out в Пскове Юлия Моргунова (468 голосов)

- врач из Новосокольников Лариса Жгун (453 голоса)

- педагог-психолог Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова Нина Буровцева (444 голоса)

- дуэт «Искровские девчата» (Дновский район) в составе Светланы Степановой и Елены Афоненковой (428 голосов)

- работник сельского клуба в деревне Жадрицы Новоржевского района Наталья Степанова (415 голосов)

- агроном в ООО «Тригорское» Палкинского района Геннадий Сашин (398 голосов)

- директор Моглинской школы Псковского района, руководитель Клуба молодых семей Псковской области Наталья Афанасьева (396 голосов)

- мастер по декоративно-прикладному творчеству из Локни Елена Никифорова (384 голоса)

- врач-педиатр и врач общей практики Себежской районной больницы Юлия Иванова (384 голоса)

- врач-стоматолог из Пушкинских Гор Магомед Раджабов (383 голоса)

- руководитель Псковского областного Ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева (381 голос)

- старший врач Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова (378 голосов)

- преподаватель Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Ирина Орлова 376 голосов)

- социальный педагог, преподаватель математики, руководитель юнармейского отряда Булынинской школы Великолукского района Надежда Вылеталина (375 голосов)

- фельдшер-акушер из Усвятского района Майя Павлова (367 голосов)

- инициатор присвоения Порхову статуса Ганзейского города Мартин Нармонтас (367 голосов)

- директор Себежского краеведческого музея Федор Черников (361 голос)

- учитель русского языка и литературы в Кузнецовской школе Себежского района Наталья Кортикова (360 голосов)

- псковский экскурсовод, член Русского Географического общества О'Александр Сергеев (357 голосов)

- электромонтёр в Себежском РЭС N2 Иван Иванов (354 голоса)

В номинации «Инициатива» за «Народное признание» боролись 26 претендентов. Однако наибольшую поддержку в ходе голосования получили:

- Псковская станция скорой медицинской помощи со своим проектом «Моя профессия – скорая помощь» (2 тыс. 121 голос)

- «Союз десантников Великих Лук», проводящий акции в поддержку участников СВО (1 тыс. 587 голосов)

- молодежный ТОС «Фотьевский край» Великолукского района (1 тыс. 561 голосов).

Для прохода в финал голосов не хватило следующим претендентам:

- Юлия Андреева — автор проект «Библиосубботы. Просветительский практикум» в Стругах Красных (1 тыс. 285 голосов)

- Благотворительный фонд «Объединение», который реализует проект «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров с низкими доходами» (967 голосов)

- Государственный архив Псковской области, директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева и правительство региона, создавшие Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области (758 голосов)

- АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», которое реализует проект «Медиамол» (626 голосов)

- Юлия Кормушкина и Екатерина Коновалов, создавшие в Великих Луках благотворительный фонд «Мир особенных детей» (564 голоса)

- ТОС в деревне Васильевское Пушкиногорского района, который отремонтировал местный Дом культуры (545 голосов)

- организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон», который состоялся в Себежском районе уже пятый раз (542 голоса)

- Денис Жгунов - автор проекта «Культурная дорога» в Пскове (539 голосов)

- Надежда Аввакуменкова - создатель ТОС «Подкова» в деревне Переслегино Великолукского района (517 голосов)

- Игорь Снетков, создавший музей защитников Отечества (473 голосов)

- Наталья Большакова, под руководством которой в ПсковГУ работает Научно-образовательная лаборатория «Социогуманитарная регионика» (472 голоса)

- Сергей Забывалов - создатель краеведческого музея в селе Михайлов Погост Локнянского района (458 голосов)

- Кирилл Васильев, который провёл урбанистический лагерь и создал арт-пространство «Типографика» в Себеже (451 голос)

- Иоанн Ильницкий, создавший музей периода истории советской эпохи в Новосокольниках (445 голосов)

- Михаил Баранов - создатель виртуального музея истории партизанского движения и подпольщиков Псковщины (422 голоса)

- Александр Шпилевой - основатель проекта по популяризации народных ремёсел в Псковской области (421 голос)

- Кристина Тимофеева - создатель Клуба единоборств «Спортивное единство» в Пскове (414 голосов)

- Майя Мельникова - доброволец из Опочецкого района (413 голосов)

- Нина Катунькина, которая организована кружок «Апельсинка» в Великих Луках для обучающихся с умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития (407 голосов)

- Ольга Патешина, создавшая ТОС «Малая родина» в деревне Узкое Усвятского района (397 голосов)

- клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Невеле, где открылся Центр общения старшего поколения (385 голосов)

- Алексей Жуковский — автор проекта «Сад памяти героям- подпольщикам» в Порховском районе (384 голоса)

- Оксана Чеботарь - председатель ТОС «Селяночка» в деревне Прискуха Локнянского района (365 голосов)

В тройку лидеров в номинации «Событие», где были представлены 27 самых разных мероприятий, вошли:

- открытие мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе (1 тыс. 409 голосов)

- День города в Великих Луках, прошедший в 2022 году и приуроченный к юбилею Петра I (1 тыс. 281 голос)

- поход «Дорогами памяти и поиска» в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза (961 голос)

После первого этапа из числа соискателей награды выбыли:

- эногастрономический фестиваль «Виноград» (856 голосов)

- Международная «Вахта памяти-2022» (780 голосов)

- празднование 95-летия Псковского района (688 голосов)

- межрайонное первенство по военно-спортивному многоборью памяти шестой роты в Пушкинских Горах (676 голосов)

- открытие памятного знака в Пскове на месте подвига бойцов-сапёры и военнослужащих войск НКВД (661 голос)

- фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» в Красногородском районе (627 голосов)

- закладка капсулы времени в деревне Сеглицы Плюсского района (599 голосов)

- развёртывание самого длинного флага в РФ в Пскове (590 голосов)

- фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» в Порхове (589 голосов)

- арт-проект «Многоголосье - 2022» в Великих Луках (573 голоса)

- лето живой музыки в Красногородске (567 голосов)

- памятное мероприятие в честь образования Партизанского края в Дедовическом районе (553 голоса)

- празднование 100-летия Ольги Сергеевой в Усвятах (553 голоса)

- легкоатлетический пробег «Старая крепость» в Печорах (551 голос)

- астрономический фестиваль «Юрьева ночь» в Пскове (546 голосов)

- фестиваль «Безопасный город» в Пскове (531 голос)

- постановка «Симфонии Псковских фресок» (528 голосов)

- городской суперспецучасток «Кубок княгини Ольги» на ралли «Псков-2022» (512 голосов)

- соревнования по внедорожному GPS- ориентированию в Невеле (510 голосов)

- международный фестиваль дикой природы «Росянка- Fest» (507 голосов)

- спартакиада Союзного государства для детей и юношества «Олимпийские надежды» (500 голосов)

- фестиваль современного искусства «Невесомость_ВЛ» в Великих Луках (486 голосов)

- постановка мюзикла «Исполнение желаний в 3-D царстве» в городе Дно (470 голосов)

- фестиваль НКО, прошедший в Пскове (416 голосов)

Из девяти соискателей награды в номинации «Экомышление» во второй тур народного голосования вышли

- детский сад №2045/3 Министерства обороны РФ в Стругокрасненском районе со своим проектом «Дошколята - друзья и защитники природы» (3 тыс. 227 голосов)

- проект по созданию уличной мебели и малых архитектурных форм из переработанного пластика, который под брендом «Умная среда» реализует в Псковской области индивидуальный предприниматель Арсений Шишкин (2 тыс. 966 голосов)

- проект по сохранению посадок кедра в Островском районе, которым занимается Псковская экологическая организация «Зелёный крест» (2 тыс. 174 голосов).

Не достаточной для выхода в финал оказалась поддержка у остальных шести проектов. Это:

- экологические акции отряда «Эколог» Подберезинской средней школы Локнянского района (1 тыс. 906 голосов)

- акции по уборке истоков реки Великой от новосокольнического волонтерского объединения «Молодежка» (1 тыс. 694 голоса)

- проект #ЭКОДВИЖ_60 от команды экоактивистов из Опочецкого района (1 тыс. 531 голос)

- социально-экологический проект «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь!», инициатором которого стала Олеся Алексеева (1 тыс. 400 голосов)

- акция «Экомесяц» в Великих Луках, которую провёл Максим Савельев (1 тыс. 376 голосов)

-проекта «ОБЕРЕГАЙка» в Гдовском районе, автором которого является Евгений Михайлов (1 тыс. 291 голос)

В номинации «Поступок» по итогам 2022 года оказалось всего две соискательницы награды, поэтому обе претендентки выходят в финал проекта. Это 13-летняя Софья Холодцова из Псковского района, которая спасла на пожаре своих семерых братьев, и студентка индустриально-педагогического колледжа в Опочке Татьяна Пахоменкова, вытащившая из реки Великой тонувшего мальчика.

25 января стартует второй тур народного голосования за соискателей премии. Также в ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации и в СМИ, которые выступают партнёрами проекта, будет опубликован список членов жюри премии, которые также отдадут свои голоса за финалистов. Каждый эксперт принесёт соискателю награды по 3% голосов от общего числа поданных в номинации во втором туре.

Победителей определят путём сложения баллов жюри и результатов второго этапа народного голосования. Имена обладателей «Народного признания — 2022» назовут на церемонии награждения в середине февраля.

Премия будет присуждаться уже в 13-й раз. В этом сезоне был установлен новый рекорд по числу поступивших заявок — их оказалось более 200.