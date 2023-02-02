Карантин по бешенству отменили в Печорах

15:51, 02 февраля 2023, ПАИ

Карантин по бешенству отменён на территории эпизоотического очага в Печорах на улице Индустриальной, а также на прилегающей территории, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности проводилась выездная бесплатная вакцинация животных, живущих на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу», - говорится в сообщении.

Карантин по бешенству на территории эпизоотического очага ввели в ноябре 2022 года после того, как заражённый бешенством котёнок укусил местного жителя, после чего неожиданно умер.

По состоянию на 2 февраля, на территории Псковской области остается активным один очаг по бешенству в Опочецком районе. В конце января зараженное животное было выявлено в личном подворье в деревне Григорино.