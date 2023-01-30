Первый в этом году случай бешенства зафиксирован в Псковской области

14:58, 30 января 2023, ПАИ

Первый в этом году случай бешенства зафиксировали сотрудники областной ветлаборатории в Псковской области сегодня, 30 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Антиген бешенства специалисты выявили в патологическом материале головного мозга собаки.

Бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь многих видов животных и людей, которая характеризуется тяжелыми поражениями центральной нервной системы. Резервуаром болезни в природе являются еноты, лисы, волки, беспризорные собаки, кошки, крысы и мыши, ежи, в южных странах – летучие мыши. Собака заражается бешенством через укусы больных животных, поскольку вирус содержится в слюне.

«Коварство бешенства заключается в том, что при латентном течении, когда не наблюдаются характерные признаки, собака является вирусоносителем и, значит, очень опасна для окружающих её людей. По своей природе собаки – общительные создания. Их желание познакомиться, выяснить отношения или защитить своего хозяина всегда будет преобладать перед инстинктом самосохранения, вот в результате таких встреч ваши питомцы могут получить покусы и заразиться бешенством. Лечения от этой инфекции нет! Болезнь смертельна! Только своевременная вакцинация спасает животных и людей от смерти», - отметили в ветлаборатории.