Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый в этом году случай бешенства зафиксирован в Псковской области

Первый в этом году случай бешенства зафиксировали сотрудники областной ветлаборатории в Псковской области сегодня, 30 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

Антиген бешенства специалисты выявили в патологическом материале головного мозга собаки.

Бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь многих видов животных и людей, которая характеризуется тяжелыми поражениями центральной нервной системы. Резервуаром болезни в природе являются еноты, лисы, волки, беспризорные собаки, кошки, крысы и мыши, ежи, в южных странах – летучие мыши. Собака заражается бешенством через укусы больных животных, поскольку вирус содержится в слюне.

«Коварство бешенства заключается в том, что при латентном течении, когда не наблюдаются характерные признаки, собака является вирусоносителем и,  значит, очень опасна для окружающих её людей. По своей природе собаки – общительные создания. Их желание познакомиться, выяснить отношения или защитить своего хозяина всегда будет преобладать перед инстинктом самосохранения, вот в результате таких встреч ваши питомцы могут получить покусы и заразиться бешенством. Лечения от этой инфекции нет! Болезнь смертельна! Только своевременная вакцинация спасает животных и людей от смерти», - отметили в ветлаборатории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2023

За строительством новой школы в Пыталовском районе следят в онлайн-режиме
30 января 2023

Неустойчивая погода ждет псковичей на этой неделе
30 января 2023

Псковский эксперт назвала преимущество маленького цветочного бизнеса
30 января 2023

Электросирены включат в Пскове 1 февраля
30 января 2023

Первый в этом году случай бешенства зафиксирован в Псковской области
30 января 2023

Парк у реки Милевки в Пскове обустроят до сентября 2023 года
30 января 2023

В Псковской области не выявлено уклонистов от частичной мобилизации
30 января 2023

До -2 градусов и снег прогнозируют псковские синоптики 31 января

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...