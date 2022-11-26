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Общество

Заражённый бешенством котёнок укусил печерянина

Фото из архива ПАИ

Выявленный 24 ноября случай бешенства произошёл в Печорах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по противоэпизоотическим мероприятиям комитета по ветеринарии Псковской области.

По имеющимся данным, принадлежащий местному жителю котенок укусил хозяина. Вскоре домашний питомец неожиданно умер. Печерянин обратился за антирабической помощью.

На данный момент готовится указ о введении ограничительных мероприятий на срок 30 календарных дней. Ограничения будут действовать на территории эпизоотического очага на улице Индустриальной и на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу. Здесь будет запрещено проводить выставки и ярмарки подверженных заражению бешенством животных и вести отлов диких животных. В угрожаемой зоне также запрещено вести торговлю домашними животными, отлов диких животных и вывозить собак и кошек за пределы зоны.

Специалисты ветслужбы проведут разъяснительную работу с населением, также у местных жителей будет возможность сделать домашним животным прививку от бешенства. Уточнить информацию по поводу вакцинации животных жители Печор могут по телефону – 2-29-71, код города – +7 (81148).

По данным на 24 ноября, на территории Псковской области активными были семь очагов по бешенству.

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